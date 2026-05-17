PŠ „Josif Pančić“ spaja IT tehnologiju i tradiciju

poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija,prenosi RTV Pančevo. Prateći ubrzani razvoj savremenih tehnologija i potrebe modernog tržišta rada, Poljoprivredna škola „Josif Pančić“ iz Pančeva od ove godine uvodi veliku inovaciju u svoj obrazovni sistem. Budući srednjoškolci imaće priliku da upišu potpuno nov i atraktivan profil –

Ovaj četvorogodišnji smer osmišljen je sa ciljem da spoji tradicionalnu poljoprivredu i najsavremenija IT rešenja. U prvu klasu ovog inovativnog profila biće upisano 28 svršenih osnovaca, koji će tokom školovanja naučiti sve o primeni pametnih inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji, upravljanju i radu sa najnovijim savremenim mašinama, kao i o obradi zemljišta uz podršku digitalnih alata, senzora i softvera.

Detaljan uvid u novi smer: IT priča u poljoprivredi

O pojedinostima i značaju uvođenja ovog smera u plodnom Južnom Banatu, detaljno je govorio profesor Miloš Ćosić, istakavši da škola potpuno spremno dočekuje prvu generaciju digitalnih tehničara:

„Poljoprivredna škola Josif Pančić prateći savremene tehnologije u poljoprivredi ove godine nudi budućim srednjoškolcima nov smer poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija na koje će moći da se upiše 28 svršenih osnovaca. Učenici koji se budu odlučili za ovaj smer naučiće sve o inovacijama u poljoprivredi novim savremenim mašinama obradi zemlje uz primenu savremene tehnologije. Precizna tehnika, preciznost vezano za nove tehnologije – bukvalno IT priča u poljoprivredi.

Nove tehnologije, imaće prilike da rade sa savremenim mašinama, savremenom mehanizacijom. U školi imamo i nove sejalice i bukvalno savremenu tehnologiju, savremenu opremu. Navigacija vezano za preciznu poljoprivredu, dronovi u poljoprivredi – sad je sve digitalizovano i moramo da pratimo razvoj i napredak i da se s time nosimo i da deca savladaju te tehnologije. Biće 28 učenika. Sva deca su dobrodošla. Ipak smo mi poljoprivredni kraj, Južni Banat, plodna ravnica. Bukvalno hrana će uvijek da se proizvodi i svi su dobrodošli. Pozivam decu da dođu i na otvorena vrata i da vide školu. Tako da, svi su dobrodošli“.

U poljoprivrednoj školi ističu da dece koje završe ovu obrazovnu ustanovu stiču znanja i praktične veštine koje im omogućavaju dalje školovanje ali mogućnost da samostalno obavljaju posao u nekoj organizaciji ili na svom gazdinstvu.

„Kada izađe iz ove škole učenik ne samo da izlazi sa jako velikim znanjem već ima, što je jako jako bitno za srednju školu, dobija upliv na bilo koji fakultet kasnije ako želi nastaviti školovanje osim medicinskog fakulteta. To je privilegija, ja mislim, samo gimnazije i poljoprivredne škole. To je prvo na što treba da obratite pažnju.

Druga stvar na koju treba isto da obratite pažnju da jako mogu da unaprede ukoliko ostaju na svom zemljištu da rade na svom na svom imanju da osim velike poljoprivredne proizvodnje gde mogu da naprave neverovatne uštede da rade mnogo kvalitetnije da ne moraju da pohađaju kasnije kurseve koji skupo plaćaju mogu da se bave i proizvodnjom, znači u svoj redovan rad da rade na proizvodnji povrtarstva, organska kontrolisana proizvodnja, da rade na razvoju lekovitog tog začinskog bilja koje je vrlo cenjeno na tržištu i jako dobro se plaća, uzgoju cveća, zaštiti okućnice naravno prirodnim putem ukoliko rade organsku ili kontrolisanu proizvodnju ili tačnu upotrebu hemijskih sredstava za zaštitu od korova i bolesti. Tako da dobićemo zdrave proizvođače koji proizvode zdravo, dosta i kvalitetno“, navodi profesor Ćosić.

Otvorena vrata za buduće prvake i organizovane posete Za sve škole, ali i pojedince koji su zainteresovani da posete poljoprivrednu školu u Pančevu i bliže se upoznaju sa smerovima koje ova obrazovna ustanova nudi, otvorena je mogućnost direktnog obilaska. Svi zainteresovani mogu blagovremeno da zakažu otvorena vrata, dođu u posetu i na licu mesta dobiju sve neophodne informacije i odgovore na pitanja u vezi sa predstojećim upisom.

