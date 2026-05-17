Dinamo 1945 sa desetkovanim sastavom odneo bod iz Vrbasa

VRBAS – U okviru 27. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri pančevačkog Dinama 1945 odigrali su nerešeno 2:2 (1:0) na teškom gostovanju protiv ekipe OFK Vrbas. Iako su Pančevci primili gol za izjednačenje u sudijskoj nadoknadi vremena, prikazana partija i osvojeni bod nose veliku težinu zbog izuzetno teških okolnosti u kojima se tim nalazio.

Gosti su na ovaj meč otputovali drastično oslabljeni. Zbog parnih žutih kartona u sastavu nije bilo čak šestorice standardnih prvotimaca. Stručni štab je bio prinuđen da šansu pruži igračima sa manjom minutažom, dok su se u startnoj postavi našla i dva kadeta. Mladi fudbaleri su u potpunosti opravdali poverenje, pokazavši visok nivo borbenosti, discipline i karaktera.

Dinamo je odigrao taktički zrelo i kontrolisao rezultat sve do samog finiša meča. Prednost Pančevcima doneo je Pavel Čižik pogotkom u 42. minutu utakmice. Na 2:0 povisio je domaći sastav autogolom, nakon oštrog i preciznog centaršuta Miloša Ožegovića iz kornera.

OFK Vrbas se vratio u život u 79. minutu iz jedanaesterca. Golman Dinama Miljan Anđić uspeo je da pročita nameru izvođača i odbrani udarac sa bele tačke, ali je domaći fudbaler najbrže reagovao na odbijenu loptu i smestio je u mrežu. Domaćin je do izjednačenja i konačnih 2:2 stigao u 94. minutu utakmice, nakon ofanzive u finišu.

Uprkos primljenom golu u poslednjim sekundama meča, fudbaleri Dinama 1945 imaju mnogo razloga za ponos zbog prikazanog zalaganja i osvojenog boda na vrućem terenu u Vrbasu.

Ekipa se odmah okreće narednom prvenstvenom izazovu. U subotu od 17 časova Dinamo na svom terenu dočekuje ekipu Inđije.

