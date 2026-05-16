Udruženja žena Pančeva na Čardaku: Spoj tradicije, zabave i zajedništva

Udruženja žena sa teritorije Grada Pančeva okupila su se danas u prelepom ambijentu izletišta Čardak u Deliblatskoj peščari. Ovo druženje organizovano je sa ciljem međusobnog povezivanja, razmene iskustava i jačanja saradnje žena koje svojim radom aktivno doprinose očuvanju tradicije, kulture i društvenog života u svim naseljenim mestima pančevačke teritorije.

Ovaj lep skup posetio je i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, koji je proveo vreme u razgovoru sa vrednim članicama i pružio im punu podršku u daljem radu.

Pored razgovora o važnim društvenim temama, dan je protekao u sjajnom raspoloženju i uzbudljivom takmičarskom duhu. Članice su se nadmetale u čak sedam kreativnih i zabavnih igara. Na programu su bile tradicionalne i animatorske igre poput lastiša (muzičkih stolica), pucanja balona, presipanja vode u parovima, „veselog hora“, plesa sa kutijama punim loptica, trke sa kašikama i jajima, kao i takmičenja u brzom pravljenju kiflica od testa.

Gradonačelnik Stevanović je istakao da su udruženja žena važan oslonac lokalne zajednice.

„Zadovoljstvo mi je što smo danas zajedno na jednom ovakvom skupu koji ima pravi smisao da se povezujemo, razmenjujemo iskustva i zajedno razmišljamo kako da unapredimo život u našem gradu i svim naseljenim mestima. Vi ste čuvarke naše tradicije, kulture, običaja i identiteta. Kroz vaš rad i razne aktivnosti, manifestacije i nastupe širom Srbije, vi na najlepši mogući način predstavljate i promovišete Pančevo“, poručio je gradonačelnik.

Tokom druženja, članice udruženja su razgovarale o predstojećim manifestacijama, projektima i očuvanju identiteta, sa posebnim osvrtom na unapređenje života u selima i gradu, kao i na podršku starijim sugrađanima. Istaknuto je da je Gradu Pančevu izuzetno važno da čuje predloge i inicijative žena iz svih naseljenih mesta, jer upravo one najbolje poznaju izazove sa kojima se susreću porodice i lokalne zajednice.

Gradonačelnik je naglasio da će lokalna samouprava nastaviti da pruža sistemsku podršku udruženjima žena kroz redovne konkurse, projektno finansiranje i organizacionu pomoć.

„Verujem da upravo ovakvi susreti donose nove ideje, nova prijateljstva i novu energiju. A kada se žene povežu, organizuju i pokrenu, tada cela zajednica postaje jača“, zaključio je Aleksandar Stevanović.

Uz muziku, smeh i timski rad, pančevačke organizacije žena su još jednom dokazale da su energija i zajedništvo ono što ih pokreće i spaja.

(Pančevac/S.L)

