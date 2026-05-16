Doktorka Vukov: Evo kako da prepoznate astmu

Od astme, kako se procenjuje, boluje više od 300 miliona ljudi u svetu, jedno je od najčešćih hroničnih stanja, a stručnjaci povodom Svetskog dana borbe protiv astme, koji se obeležava u maju, ukazuju na to da broj obolelih, posebno među decom u poslednjoj deceniji, naglo raste.

Neke procene kažu da oko 6.000 ljudi u Srbiji ima astmu i da je to osećaj kao da imate na licu nekoliko maski, da ne možete da dođete do daha, da se borite za vazduh kog je sve manje.

Doktorka Aleksandra Vukov rekla je za Euronews Srbija da astmu možemo prepoznati po ponovljenim epizodama kašlja, nedostatka daha i otežanom disanju.

„Astmu možemo prepoznati po napadima kašlja, posebno kada osoba ima ponovljene epizode, uglavnom noćnog kašlja, zatim po osećaju nedostatka daha i otežanom disanju. Preporuke su da, kada je reč o deci – a ja sam pedijatar – nakon druge ili treće epizode bronhoopstrukcije, odnosno kada vam pedijatar na pregledu kaže da dete ima bronhitis ili bronhiolitis, treba posetiti pulmologa. Prva epizoda nije razlog za uzbunu, ali posle ponovljenih epizoda neophodno je uraditi alergološko testiranje, kako bismo utvrdili da li se radi o astmi ili, pak, o neatopijskom vizingu – sviranju u plućima koje nije povezano sa alergijama. Ovo je važno jer se terapija značajno razlikuje u zavisnosti od toga da li dete ima alergijsku astmu ili ne“, kaže sagovornica.

(Euronews Srbija)

UV ZRAČENJE I MELANOM Kako smanjiti rizik tokom letnjih meseci