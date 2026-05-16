Kuda s penzionerskom karticom u Pančevu (1)

Pre tri godine uveden je jedinstveni sistem popusta za penzionere uz Penzionersku karticu kada se i prijaivo najveći broj prodavnica i pružalaca usluga ovoj akciji. To je verovatno i povod da PIO fond ponovo intezivira poziv privrednim subjektima da pokažu društvenu odgovornost koji će se pojaviti čim se otvori njihov sajt.

Ipak, većina privatnika koje smo pitali zašto ne bi bar u toku dva dana dali popust penzionerima su rekli da za „društvenu odgovornost” očekuju nešto zauzvrat.

– Dajem im robu na rate, u stvari sve dok ne ispune ček, pa ga onda tek puštam. I to je dobro, jer mnogi proizvodi u međuvremenu poskupe. Iako me to košta, ipak ih vežem za svoju bakalnicu – kazala nam je Mia, suvlasnica male trgovine na Tesli.

To je očigledno i razlog što popuste na hranu uglavnom daju supermarketi, od kojih su ipak neki u odnosu na prošlu godinu popuste smanjili sa 15 na 10 odsto. A u Pančevu cene uz penzionersku karticu snižava još jedino mesara „Matijević” i dostava hrane „Foody”.

Supermarketi

U „Roda” i „Merkator” hipermarketima, kao i u „Idea organik” trgovinama u Beogradu, svake srede se daje popust na određene proizvode u visini od 10%. Popusti i u „Idea” prodavnicama, osim u prethodno navedenim trgovinama, takođe od 10%, važe svakog meseca dva do tri dana u vreme kada stižu penzije. Popust važi samo za jednu kupovinu i ne primenjuje se na već sniženu robu i ne dodaje se na sniženja uz „superkarticu”. Takođe ne važi ni za akciznu robu (duvan, alkohol, kafa), na artikle s „konačnom cenom”, sveže meso, tehniku, male kućne aparate i dnevne novine i časopise. Osim „Rode” na Kudeljarcu u Skadarskoj bb u Pančevu se „Idea” supermarketi nalaze u Ulici braće Jovanovića 7 (između Keja R. Dakića i D. Tucovića), na broju 104 na Kotežu 1 i u Masarikovoj 4 (na uglu s Braće Jovanovića), kao i u Ulici vojvode R. Putnika 3a (na uglu s Korzoom) i u Ulici Miloša Obrenovića 10 (prema Tržnom centru „Big”) .

„Podunavlje” ima najveći popust od 15 odsto koji važi u toku dva dana kada stignu penzije. Sniženje ne važi za cigarete, mleko, jogurt, sveže meso, sladolede, šećer, brašno, hleb, ulje, pivo, voće i povrće i artikle na akciji. Njihove trgovine se nalaze u Ulici Ljubomira Kovačevića 2 (Tesla), I. Ruvarca 4 (Novi svet), Milorada Bate Mihailovića 20a (Sodara), Vojvođanskom bulevaru 11 (Kotež 2), Raškoj 16 (Misa), M. Pijade 51 (Gornji grad), V. Vlahovića 11 (Strelište), Grobljanskoj 12 (Vojlovica), u Starčevu u ulicama B. Kidriča, I. L. Ribara 1, N. Tesle 7, 27. marta 72 i Zmaj Jovinoj 1, u Banatskom Novom Selu u Ulici maršala Tita 1 i 67, u Dolovu u Ulici 7. jula 5 i Kralja Petra I br. 36, u Jabuci u Makedonskoj 51 i na Trgu B. Kidriča 12, u Kačarevu u Ulici narodnog fronta, u Glogonju u Oslobođenja 69, u Banatskom Brestovcu u Pančevačkoj bb i Prvomajskoj 83 i u Omoljici u Ulici patrijarha A. Čarnojevića 32.

„Dis” takođe daje popust u toku dva dana kada se dobijaju penzije. Sniženje od 10 odsto se ne primenjuje na sveže meso, ribu, voće i povrće, zatim ulje, šećer, brašno, hleb tip 500 od 500 grama, cigarete, novine, dopune za mobilne telefone i artikle na sniženju. U Pančevu se ovaj supermarket nalazi u Ulici Miloša Obrenovića 12 (Tržni centar „Big”) i u Dolovu u Ulici kralja Petra I 38a.

„Univereksport” 10. i 25. u mesecu daje popust od 10%. Popusti ne važe na akcijske artikle i one s „konačnom cenom”, na elektronske dopune, štampu i duvanske proizvode. U Pančevu se nalazi u Ulici braće Jovanović 45 (na uglu s Karađorđevom) i u novoigrađenoj zgradi na Kotežu 3, a u Banatskom Novom Selu u Ulici I. L. Ribara 35.

„Aman” daje popust od 10 odsto na sve artikle koji nisu obeleženi koji važi šest dana u mesecu: 9, 10, 11, 23, 24. i 25. Nalazi se u Ulici Svetog Save 88 (Gornji grad) i u Dunavskoj 2 (Sodara).

„Maksi” i „Tempo” daju popust od 15% u toku dva dana u nedelji isplate penzija i 10% po jedan dan u trećoj i četvrtoj nedelji meseca, ali samo na određene artikle „delez”. Objekti u Pančevu se nalaze u Ulice Sv. Save 8a (centar), V. Vlahovića (Strelište), Vršačkoj 8 (Kotež 1), D. Tucovića 2 (bivši „Ristić”), Kralja Milana Obrenovića 10 (Tesla), Moravskoj 1 (Sodara), na Novoseljanskom putu (Misa), u Omoljici na Trgu oslobođenja 1 i u Kačarevu u Maršala Tita 25.

Hrana

Mesara „Matijević” daje popust od 2% na sveže meso i 5% na prerađevine i drugu robu. Ove mesare se nalaze u ulicama M. Trebinjca 8 (centar), Ive Kurjačkog 50 (Gornji grad), V. Vlahovića 8 (Strelište) i u Kočinoj 1 (kod Zelene pijace).

„Foody” je jedina trgovina koja sprema hranu, a daje popust penzionerima u toku celog meseca od 10 odsto na kuvani obrok iz dnevnog jelovnika. Nalazi se u Ulici Moše Pijade 68.

(Pančevac)

