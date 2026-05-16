Veliko interesovanje privrednika u Pančevu

U prostorijama Regionalne privredne komore Južnobantskog okruga (RPK) u Pančevu održana je velika prezentacija aktuelnih javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i Privredne komore Srbije (PKS), privukavši veliki broj lokalnih poslodavaca zainteresovanih za državne subvencije, prenosi RTV Pančevo.

Finansijska podrška za teže zapošljive kategorije

Glavni fokus prezentacije bio je na konkursima NSZ-a koji su raspisani krajem marta ove godine, a odnose se na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija građana.

Jelena Šinik, direktorka filijale NSZ Pančevo, istakla je da su poslodavci dobili precizne informacije o oblicima pomoći i konkretnim iznosima finansijske podrške na koje mogu da računaju. Ovi konkursi ostaju otvoreni do kraja novembra i decembra 2026. godine, odnosno do utroška obezbeđenih sredstava.

Podstrek za razvoj startap projekata

Pored programa NSZ-a, RPK Pančevo je privrednicima predstavila i poseban program podrške početnicima u poslovanju.

Zoran Verić, koordinator za industriju u RPK Pančevo, naglasio je da ovaj program već četvrti put uspešno sprovodi Privredna komora Srbije u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo, pružajući ključnu logističku i finansijsku potporu novim preduzetnicima na tržištu.

Direktne konsultacije i rešavanje nedoumica

Prisutni poslodavci iskoristili su događaj za direktan dijalog sa predstavnicima institucija. Kroz interaktivnu diskusiju, privrednici su dobili odgovore na specifična pitanja o procedurama apliciranja i načinu povlačenja bespovratnih državnih sredstava namenjenih razvoju poslovanja i otvaranju novih radnih mesta u Južnobantskom okrugu.

(Pančevac/RTV Pančevo)