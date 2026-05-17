Šampioni iz Sefkerina otkrili recept za istorijski uspeh kluba Dragon

Državni prvaci u kik-boksu Jovan Stojanov i Andrej Mrvić, kao i njihov trener Nikola Stankov, sumirali su utiske nakon osvajanja državnog vrha, istakavši disciplinu kao ključ uspeha, i najavili potencijalni odlazak na Svetsko prvenstvo u Italiji

Nakon istorijskog trijumfa i osvajanja titula državnih prvaka u kik-boksu, članovi Kluba borilačkih veština „Dragon” iz Sefkerina bili su gosti emisije „Hronika Pančeva” na TV Pančevo.

Trener kluba Nikola Stankov, zajedno sa zlatnim momcima Jovanom Stojanovim i Andrejem Mrvićem, podelio je utiske o trnovitom putu do vrha, uslovima za rad i planovima za izlazak na svetsku scenu.

Mukotrpan rad i borbe preko granica kategorije

Trener Nikola Stankov izrazio je veliko zadovoljstvo ostvarenim uspehom i osvajanjem dve važne titule za klub. On je naglasio da iza ovog rezultata stoji ogroman trud:

„Osećam se vrhunski, puno mi je srce. Ovo nije nimalo lako takmičenje da se osvoji medalja. Non-stop smo imali treninge i nismo uopšte stajali, tako da je bilo baš naporno, ali se na kraju isplatilo”, izjavio je Stankov.

Mladi šampioni su opisali svoje najteže momente na državnom prvenstvu u disciplini low kick . Jovan Stojanov je do titule stigao pobedivši sve najkvalitetnije rivale u svojoj kategoriji .

„Bilo je teško, ali uspeli smo da osvojimo dobre rezultate. Meni je prva borba bila onako baš teška”, istakao je Stojanov.

Andrej Mrvić je potvrdio klasu kao dvostruki šampion u kik-boksu. Pošto u njegovoj kategoriji nije bilo prijavljenih protivnika, radio je meč sa borcem težim čak 10 kilograma i pobedio.

„Meni je u finalu bila najteža borba. Išlo je do kraja meč i to je to”, sumirao je Mrvić.

Izvanredni uslovi i podrška lokalne samouprave Prema rečima trenera Stankova, klub beleži konstantan priliv novih članova, kako dečaka tako i devojčica. Ključ uspeha leži u tehničkim uslovima, ali pre svega u pristupu sportu: „Uslovi za rad su vrhunski, stvarno nam opština pomaže, a pokrajina isto tako. Najbitnija je disciplina i da deca dolaze redovno na treninge. Moraš da budeš stvarno 100 odsto unutra i da daš sebe da bi bio prvi”, objasnio je trener . Kao svoje ključne sportske uzore, pored domaćih asova poput Miloša Cvetićanina, ovi skromni momci su izdvojili upravo svog trenera i klupskog druga Uroša Janića . Mladima su poslali jasnu poruku o važnosti bavljenja borilačkim veštinama: „Preporučio bih ovaj sport zbog samoodbrane. Nebitno je koji sport treniraš, bitno je samo zbog zdravlja da se baviš nečim”, poručio je na kraju Andrej Mrvić .

Sledeća stanica: Svetsko prvenstvo u Italiji

Klub „Dragon” već kuje planove za budućnost. Prvi naredni izazov biće prvenstvo u oštrijoj K1 disciplini, gde će klub izvesti starije i iskusnije takmičare.

Najveći cilj za aktuelne mlade šampione vezan je za jesen. S obzirom na ostvarene rezultate, u klubu s pravom očekuju zvaničan poziv reprezentacije Srbije za učešće na Svetskom prvenstvu za kadete i mlađe juniore, koje se u septembru održava u Italiji.

(Pančevac/RTV Pančevo)