I to je Pančevo: U redu su tri staze na limenom trgu
19:00
17.05.2026
U redu su
Svi imamo ljubimce, ko kaže da ih nemamo.
Gde su ljubimci, tu su i negativci.
Kako ih biramo: po osećaju; sami smo sa sobom.
Ali smo u vatri – utiču na nas, na dnevna dešavanja.
Pa potražimo širu perspektivu.
Onda neki negativci postanu pozitivci.
Mada je to mnogo ređe nego obrnuto.
Svi su oni u redu, kada smo sa sobom u redu.
Tri staze
Vozi napucana „bembara” šesto na sat.
Pored ide porodični auto: nije mu jasno o čemu se radi.
Naiđe brat iz kraja, jaše konja.
Ko Klint Istvud, šta mu fali, glumac.
E, dete koje ne čita ove novine, dete potpisnika redova…
Jasno je: vozi „bembaru”, ćale, koga zanima tužna priča.
A punoletno je i po američkim standardima.
Onda kažeš: vot d fak! Istvud je seljak iz treće staze.
Na limenom trgu
Dok se preganjamo oko gluposti – ljudi umiru.
Dobri, naši ljudi. Osobene osobe.
Kako je plesala salsu… O tome pričala.
Plesala dok je pričala. Na ovom ili onom trgu.
Niti je savršena, niti joj svi znamo ime.
Saznali su ovi anđeli s neba. Ili gde god da su.
Čuvaće ih ona, njih – male cica-mace.
Ljubi brat, pazi na te cice. Ljudino, drugarčino!
(Pančevac / Siniša Trajković)
