I to je Pančevo: U redu su tri staze na limenom trgu

U redu su

Svi imamo ljubimce, ko kaže da ih nemamo.

Gde su ljubimci, tu su i negativci.

Kako ih biramo: po osećaju; sami smo sa sobom.

Ali smo u vatri – utiču na nas, na dnevna dešavanja.

Pa potražimo širu perspektivu.

Onda neki negativci postanu pozitivci.

Mada je to mnogo ređe nego obrnuto.

Svi su oni u redu, kada smo sa sobom u redu.

Tri staze

Vozi napucana „bembara” šesto na sat.

Pored ide porodični auto: nije mu jasno o čemu se radi.

Naiđe brat iz kraja, jaše konja.

Ko Klint Istvud, šta mu fali, glumac.

E, dete koje ne čita ove novine, dete potpisnika redova…

Jasno je: vozi „bembaru”, ćale, koga zanima tužna priča.

A punoletno je i po američkim standardima.

Onda kažeš: vot d fak! Istvud je seljak iz treće staze.

Na limenom trgu

Dok se preganjamo oko gluposti – ljudi umiru.

Dobri, naši ljudi. Osobene osobe.

Kako je plesala salsu… O tome pričala.

Plesala dok je pričala. Na ovom ili onom trgu.

Niti je savršena, niti joj svi znamo ime.

Saznali su ovi anđeli s neba. Ili gde god da su.

Čuvaće ih ona, njih – male cica-mace.

Ljubi brat, pazi na te cice. Ljudino, drugarčino!

(Pančevac / Siniša Trajković)

I to je Pančevo: Između redova zavijanje do pameti