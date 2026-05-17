Vremeplov u Bavaništu: Stiže „Jugonostalgija“ uz polaganje pionirske zakletve i dolazak Tita!

BAVANIŠTE – Ljubitelji bivše Jugoslavije i istorije imaće priliku da u subotu, 23. maja 2026. godine, prisustvuju nesvakidašnjoj kulturno-zabavnoj manifestaciji pod nazivom „Jugonostalgija Bavanište“ . Ovaj jedinstveni događaj osmišljen je kao svojevrsni istorijski vremeplov koji će oživeti simbole, običaje i tradiciju nekadašnje zajedničke države .

Program počinje u 17 časova polaganjem venaca na spomenik palim borcima Narodnooslobodilačkog rata (NOR), nakon čega sledi svečano otvaranje uz simbole mira [Image Sent]. Posetioci će tokom popodneva moći da uživaju u bogatom muzičko-scenskom programu u kojem učestvuju „Belocrkvanske mažoretkinje“, mažoretkinje „Lavice“, kao i POP HOR RS .

Pored zabavnog dela, organizatori su pripremili i takmičarske segmente poput kviza znanja „Najlepša zemlja na svetu Jugoslavija“, kao i izbor za Mis i Mistera Jugonostalgije . Posebnu pažnju privlače tradicionalni rituali iz tog perioda, pa će tako u 18.40 časova biti organizovano svečano polaganje pionirske zakletve, dok je za 19.30 planiran scenski prikaz dolaska Tita i nošenje čuvene štafete .

Gosti manifestacije imaće priliku da posete i namenski „Muzej Jugonostalgija“ [. Kompletan događaj, prožet čuvenim parolama „Bratstvo! Jedinstvo! Tito!“, biće zatvoren u večernjim satima tradicionalnom logorskom vatrom, velikim Kozaračkim kolom i svečanim vatrometom.

