Belocrkvanski osnovci izuzetni u Vršcu: Niz medalja u atletici i plasman za Novi Sad
BELA CRKVA / VRŠAC – Učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Bela Crkva ostvarili su izuzetan uspeh i zabeležili zapažene rezultate na nedavno održanom Okružnom školskom takmičenju u atletici u Vršcu, prenosi sajt BCinfo.
Mladi belocrkvanski atletičari pokazali su visok nivo spremnosti i borbenosti, donoseći kući pregršt medalja u različitim uzrasnim kategorijama i disciplinama.
Takmičenje je obeležio i veliki uspeh Tare Marković iz OŠ „Dositej Obradović“, koja je u disciplini 300 metara izborila plasman na međuokružno takmičenje u Novom Sadu.
Pregled ostvarenih rezultata po kategorijama:
Kategorija 1. i 2. razreda:
Kosta Kovačević (OŠ „Dositej Obradović“) – 2. mesto u trci na 60 metara
Mihajlo Kozić (OŠ „Žarko Zrenjanin“) – 2. mesto u disciplini skok u dalj
Miroslav Gojković (OŠ „Žarko Zrenjanin“) – 3. mesto u disciplini vorteks
Nađa Paunković (OŠ „Đorđe Maletić“ Jasenovo) – 3. mesto u disciplini vorteks
Hana Bogosavljević (OŠ „Žarko Zrenjanin“) – 3. mesto u trci na 60 metara
Kategorija 3. i 4. razreda:
Vukašin Čemerlić (OŠ „Dositej Obradović“) – 3. mesto u trci na 60 metara
Iva Andrić (OŠ „Dositej Obradović“) – 3. mesto u disciplini vorteks
Sofija Popov (OŠ „Mara Janković“ Kusić) – 3. mesto u disciplini skok u dalj
Kategorija 7. i 8. razreda:
Tara Marković (OŠ „Dositej Obradović“) – 2. mesto u trci na 300 metara (plasman na međuokružno takmičenje)
Andrej Stošić (OŠ „Dositej Obradović“) – 3. mesto u trci na 100 metara
Ksenija Sedljak (OŠ „Dositej Obradović“) – 3. mesto u trci na 300 metara
Tara Nikolić (OŠ „Žarko Zrenjanin“) – 3. mesto u disciplini skok u dalj
Ekipni uspesi:
Učenice OŠ „Dositej Obradović“ ostvarile su sjajan kolektivni rezultat, osvojivši 3. mesto u štafeti 4×100 metara, kao i 3. mesto u ukupnom ekipnom plasmanu škole.
Ovaj masovni uspeh belocrkvanskih đaka još jednom potvrđuje predan rad nastavnika fizičkog vaspitanja i veliki sportski potencijal koji opština poseduje u mlađim kategorijama.
(Pančevac/BCinfo)