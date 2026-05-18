Mladi turistički vodiči osvežili ponudu: Srednjoškolci SSŠ „Vasa Pelagić“ predstavili potencijale Kovina

KOVIN – Srednja stručna škola „Vasa Pelagić” iz Kovina uspešno je zaokružila realizaciju inovativnog projekta „Kovin, destinacija za organizaciju izleta”. U okviru ove akcije, učenici drugog i trećeg razreda sa smera turistički tehničar preuzeli su inicijativu u promociji prirodnih, kulturnih i istorijskih resursa opštine Kovin.

Praktični deo projekta sproveden je u utorak, 12. maja, kada su se srednjoškolci odlično snašli u ulozi lokalnih turističkih vodiča. Njihovu prvu zvaničnu turističku grupu činili su maturanti osnovnih škola „Desanka Maksimović” i „Miša Stojković”, što je dalo doprinos međuškolskoj saradnji i edukaciji mladih o vrednostima rodnog kraja.

Od duhovnosti Bavaništa do svetskih prirodnih rariteta

Edukativna maršruta započeta je obilaskom manastirskog kompleksa u Bavaništu. O duhovnom i istorijskom nasleđu ove svetinje đacima su, uz asistenciju mladih vodiča, govorili otac Rafailo i profesor Stevan Crepajski.

Nakon istorijskog časa, ekspedicija je nastavila put ka Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac”. U prostorijama Udruženja sportskih ribolovaca održano je stručno predavanje o jedinstvenom biodiverzitetu ovog područja. Budući turistički radnici podsetili su vršnjake da je „Kraljevac” međunarodno priznato stanište ptica (IBA područje) i dom globalno retkih i ugroženih vrsta, poput plutajućih ostrva, vodene paprati i ribe mrgud.

Sećanje na istoriju i dunavska maketa za kraj rute

Program je obuhvatio i posetu Deliblatskoj peščari, odnosno popularnom lokalitetu Čardak, koji predstavlja ekološko-turističko srce južnog Banata. Posebno dostojanstven i emotivan trenutak bio je obilazak i polaganje cveća kraj Spomenika streljanim Jevrejima u Deliblatu, čime su učenici odali poštu žrtvama Drugog svetskog rata i pokazali visok nivo poštovanja prema kulturi sećanja.

Celodnevni izlet simbolično je završen u samom Kovinu. Đaci su obišli čuvenu maketu toka Dunava kroz Srbiju, koja godinama privlači pažnju domaćih i stranih posetilaca.

Lokalna samouprava Kovin uputila je pohvale školi i đacima za realizaciju ovog projekta. Istaknuto je da ovakve inicijative ne samo da podižu svest o zaštiti životne sredine i nasleđa, već potvrđuju da Kovin ima izuzetne resurse i mlade, stručne ljude sposobne da u budućnosti uspešno vode lokalni turistički sektor.

(Pančevac/Opština Kovin/Srednja stručna škola „Vasa Pelagić” Kovin)