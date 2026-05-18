Spartak iz Debeljače zablistao na Prvenstvu Srbije u Sjenici

Karate klub „Spartak“ iz Debeljače ostvario je zapažen uspeh na Prvenstvu Srbije održanom 16. maja 2026. godine u Sjenici. Klub je na ovom prestižnom državnom takmičenju nastupio sa deset talentovanih boraca koji su dostojno branili boje svog kluba i mesta.

Najveći uspeh ostvario je Nenad Erdeljan, koji se kući vraća sa dve medalje. On je postao vicešampion Srbije u svojoj uzrasnoj kategoriji, dok je u izuzetno jakoj konkurenciji takmičara rođenih 2013. godine osvojio visoko treće mesto.

Korak do pobedničkog postolja ostale su Selena Živanov, koja je zauzela četvrto mesto u katama, kao i Lara Terzić i Konstantin Mećavin, koji su takmičenje završili na četvrtoj poziciji u borbama. Jovana Maksimov dala je svoj maksimum u borbama i izborila peto mesto na tabeli .

Iz uprave kluba uputili su velike pohvale i svim ostalim članovima tima koji ovoga puta nisu stigli do medalja. Naglašeno je da su svi takmičari dali svoj maksimum na tatamiju, pokazavši izuzetan sportski duh i borbenost u masovnim i veoma zahtevnim kategorijama.

