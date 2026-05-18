Čuvari lepe reči u Kovačici

KOVAČICA – Opštinska biblioteka Kovačica još jednom je potvrdila status ključnog stuba kulture i vernog oslonca mladim talentima u ovoj sredini, prenosi RTV Kovačica.

Naime, u prostorijama ovog „hrama knjige“ uspešno je održana dvodelna manifestacija posvećena promociji domaće književnosti, recitatorskog izražavanja i negovanja lepog govora.

Prvi deo programa bio je posvećen bogatoj izdavačkoj delatnosti ustanove, dok je u drugom delu nastupila uspešna recitatorska sekcija koja godinama unazad postiže vrhunske rezultate na takmičenjima i smotrama svih nivoa.

Kontinuirani rad i zlatne diplome sa takmičenja

Mladi recitatori vredno treniraju još od januara, sastajući se dva puta nedeljno sa svojom mentorkom Marijom Kotvaš Jonaš. Da se predan rad isplatio, svedoči podatak da je svih pet recitatorki uspešno prošlo opštinsku smotru i plasiralo se na zonsku smotru u Kovinu . Odatle su tri devojčice obezbedile plasman na pokrajinsku smotru, gde su dve takmičarke nagrađene prestižnom zlatnom diplomom, dok je jedna izborila plasman na republičko takmičenje u Valjevu (2:02).

U nastavku prenosimo ključne izjave aktera ove manifestacije u upravnom govoru:

Marija Kotvaš Jonaš, mentorka recitatorske sekcije:

„Takmičenja su počela, mogu tako da kažem, jako davno jer je vrlo značajan odabir pesme i tekstova, tako da sam ja mnogo čitala poezije. Kada sam izabrala onako pogodan tekst, počela je priprema za takmičenje. Počeli smo u januaru, a evo do sad, svake nedelje dva puta smo se sretali i radili. Odabir pesme je veoma značajan, ali mora tu biti i talenat i volja.“

Natalija Sijanta, članica recitatorske sekcije:

„Bavim se recitovanjem još iz vrtića, dakle 10 godina, i privuklo me je zato što tu mogu da pokažem neke svoje emocije i stavove. Volim da recitujem pesme koje izražavaju duboku emociju i neke stavove koji se slažu sa mojim stavovima. Pripremila sam pesmu ‘Male noćne misli’ na slovačkom, pripremala sam je nekoliko meseci i sa zadovoljstvom ću je danas pokazati.“

Slobodan Stevanovski, direktor Opštinske biblioteke Kovačica:

„U jednom delu ćemo govoriti o našim štampanim izdanjima. Za ovih desetak godina štampali smo oko 30 naslova. Mi ćemo predstaviti nekih desetak naslova iz poslednje dve godine, a u drugom delu će naša recitatorska sekcija, koja zaista postiže zapažene uspehe, predstaviti svoj rad. Opštinska biblioteka Kovačica organizuje više aktivnosti. Nije samo pozajmica publikacija ono kako naši ljudi obično vide biblioteku. Mi organizujemo i rad sa odraslima kroz ovakve kulturne manifestacije. Takođe organizujemo informatičku obuku, štampamo publikacije, imamo zavičajnu zbirku, digitalizujemo je i dajemo na korišćenje. Prošle godine, u četiri naša ogranka, imali smo nekih 80 manifestacija.“

Ova kulturna manifestacija pokazala je da Kovačica sa ponosom nastavlja da podržava nove generacije talentovanih govornika, čuvajući ljubav prema pisanoj reči kao trajnu vrednost zajednice.

(Pančevac/RTVKovačica)