Dva velika jubileja manastira Tumane u nedelju, 24. maja

U nedelju, 24. maja, u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja – 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca i deset godina od obnove velike tumanske litije. Iguman manastira arhimandrit Dimitrije Plećević pozvao je vernike da se okupe na sabranju u nedelju poručujući da se tada blagoslov Božji izuzetno oseća.

Manastir Tumane, jedna od najposećenijih i duhovno najznačajnijih svetinja Srpske pravoslavne crkve, i ove godine biće mesto velikog sabranja vernog naroda povodom praznika Svetog Zosima Tumanskog – svetitelja čije ime decenijama okuplja hiljade poklonika koji ovde dolaze po molitvu, utehu i duhovnu snagu.

Iguman manastira arhimandrit Dimitrije Plećević, kaže za RTS da je poslednjih nekoliko decenija Sveti Zosim Tumanski jedan od najpoštovanijih svetitelja.

„Bog je blagoslovio da se njegov sveti spomen obnovi u našem vremenu iako je reč o svetitelju iz vremena kneza Lazara, iz dalekog 14. veka, ljubav naroda je prepoznala njega, a on je prepoznao narod“, rekao je arhimandrit Plećević.

Govoreći o sabranju, istakao je da je ono uvedeno još u vreme ruskih monaha.

„Oni su pre punih 90 godina otkrili njegove svete mošti i potom napravili tradiciju da svake godine s njima litijski pohode njegovu isposniocu koja je kilometar udaljena od manastira Tumana. Dolaskom našeg bratstva 2017. godine mi smo obnovili tu tradiciju i već punih 10 godina to je jedno od najvećih živih sabranja u našoj pomesnoj crkvi“, rekao je iguman manastira Tumane.

Pozvao je narod da im se pridruži u nedelju na sabranju:

„Blagoslov Božji se tada izuzetno oseća i ko god može da bude deo sabranja treba da dođe, da oseti kada su hiljade ljudi sabrane u ime jednog i na jednom mestu i čine živu ognjenu molitvu i stub vere od zemlje ka nebu.“

Na pitanje šta kaže vernciima koji mu se obrate kada izgube svaku nadu, iguman manastira Tumane kaže da će se sva snaga i sve što treba obnoviti ako se budu uzdali u Gospoda i u njega položili svu snagu.

„Kada se nađemo pred zidom i iskušenjem koje ne možemo da prebrodimo, onda će kada mi ništa više ne možemo, kada smo vezanih ruku, Bog čudesno dejstvovati i skinuti to breme sa nas. Manastir Tumane je živi svedok toga“, zaključio je iguman manastira arhimandrit Dimitrije Plećević.

(RTS)