Uređenje javnih površina: Centar Sefkerina dobio nove kante za smeće

Mesna zajednica Sefkerin nastavlja sa aktivnim uređenjem javnih površina i unapređenjem uslova za život svih meštana,prenosi sajt Naše Opovo.

U sklopu ovih aktivnosti, centar sela i lokalni park opremljeni su novim kantama za smeće, što će direktno doprineti lepšem i urednijem izgledu prostora koji svakodnevno okuplja decu, roditelje i ostale posetioce.

Postavljanjem nove komunalne opreme nastoji se podstaći očuvanje životne sredine i podići svest građana o važnosti održavanja čistoće. S obzirom na to da park predstavlja centralno mesto okupljanja u Sefkerinu, njegovo održavanje je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu.

Planovi za naredni period i proširenje mreže

Iz Mesne zajednice poručuju da je ovo samo deo širih aktivnosti usmerenih na unapređenje infrastrukture i kvaliteta života u selu. Do naredne godine u planu je postavljanje dodatnih kanti na ključnim lokacijama u naselju.

Nove kante za smeće biće raspoređene na:

Autobuskim stajalištima

Porti lokalne crkve

Sportskim terenima

Nadležni apeluju na sve građane da novu opremu koriste savesno, čuvaju javnu imovinu i zajedničkim snagama doprinesu čistijem i lepšem izgledu Sefkerina.

