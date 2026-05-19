Otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

19.05.2026
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća otvoren je danas na Beogradskom sajmu i trajaće do 22. maja, a okupiće oko 600 izlagača iz 31 zemlje.
Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut, ističući da slogan ovogodišnjeg sajma, „Tehnologija bez maske“, veoma dobro opisuje vreme u kom živimo.
„Tehnologija danas nije samo deo budućnosti, ona je deo svakodnevnog života. Duboko verujem da su znanje, istraživanje i inovacije najveća snaga jedna zemlje“, rekao je Macut.
Dodao je da je posebno važno što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali predstojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027, „kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti“.
Ove godine biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti iz oblasti industrijskih tehnologija – elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, brodogradnje, saobraćaja, klimatizacije, grejanja i hlađenja, logistike, materijala i opreme za profesionalne i naučne svrhe.
Na sajmu će Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija predstaviti svoju izložbenu postavku koju čini više od 120 inovativnih eksponata iz 80 različitih organizacija.
Program će obuhvatiti više od 20 panela i tematskih sesija uz učešće više od 60 govornika.
Ovogodišnji glavni partner sajma je Republika Srpska.
Privredna komora Srbije će organizovati nastup privrede na zajedničkom štandu u Hali 3.
Otvaranju sajma prisustvovao je i ministar nauke Bela Balint.
(Pančevac/Beta)