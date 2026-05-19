Otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća otvoren je danas na Beogradskom sajmu i trajaće do 22. maja, a okupiće oko 600 izlagača iz 31 zemlje.

Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut, ističući da slogan ovogodišnjeg sajma, „Tehnologija bez maske“, veoma dobro opisuje vreme u kom živimo.

„Tehnologija danas nije samo deo budućnosti, ona je deo svakodnevnog života. Duboko verujem da su znanje, istraživanje i inovacije najveća snaga jedna zemlje“, rekao je Macut.

Dodao je da je posebno važno što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali predstojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027, „kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti“.

Ove godine biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti iz oblasti industrijskih tehnologija – elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, brodogradnje, saobraćaja, klimatizacije, grejanja i hlađenja, logistike, materijala i opreme za profesionalne i naučne svrhe.

Na sajmu će Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija predstaviti svoju izložbenu postavku koju čini više od 120 inovativnih eksponata iz 80 različitih organizacija.

Program će obuhvatiti više od 20 panela i tematskih sesija uz učešće više od 60 govornika.

Ovogodišnji glavni partner sajma je Republika Srpska.

Privredna komora Srbije će organizovati nastup privrede na zajedničkom štandu u Hali 3.

Otvaranju sajma prisustvovao je i ministar nauke Bela Balint.

(Pančevac/Beta)