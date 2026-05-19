Novi vrhunski oftalmolog u pančevačkoj klinici „Sveti Vasilije Ostroški”

Pregledi vida za male i velike pacijente, kao i operacije katarakte od sada zakazujte i kod docenta dr Marka Kontića, sa iskustvom i sa VMA, na telefon 064/100-79-26

Više nemate potrebe da tražite pravog oftalmologa po internetu u nekoj beogradskoj privatnoj klinici i da se pitate koji lekar je pravi za vas. Možete lako do njega doći i u Pančevu jer novi član našeg već oprobanog tima vrhunskih stručnjaka u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški” od sada je i docent doktor specijalista medicine Marko Kontić. Kao jedan od najistaknutijih i najiskusnijih oftalmologa u Srbiji posebno se bavi operacijama katarakte, naročito kompleksnim slučajevima i refraktivnom hirurgijom katarakte, kao i hirurškim lečenjem glaukoma.

Preglede već od danas možete zakazivati na telefon 064/100-79-26, od ponedeljka do petka od 14 do 20 časova a subotom od 8 do 14 časova. Ne zaboravite i da troškove operacija katarakte u našoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi refundira Fond za zdravstveno osiguranje.

Ono što doktora Kontića dovodi u Pančevu jeste, kako kaže i mogućnost da svoje iskustvo sada približi i pacijentima iz rodnog grada, jer ovde je rođen i školovao se sve do fakulteta. Osnovno medicinsko znanje potom je sticao na Medicinskom fakultetu u Beogradu a zatim i kao specijalizant na Klinici za očne bolesti na Vojnomedicinskoj Akademiji gde je stekao zvanje docenta nakon doktorata.

Osim iskustva u dijagnostici i lečenju u opštoj oftalmologiji, doktora Kontića izdvaja to što se u toku karijere, koja obuhvata i deceniju i po na VMA, posebno posvetio oboljenjima prednjeg segmenta oka. Izveo je više hiljada operacija katarakte metodom fakoemulzifikacije, te je specijalizovan za najkompleksnije slučajeve u oblasti hirurgije, kao što su operacije katarakte kod pacijenata sa angularnim i kapsularnim glaukomom, traumatske katarakte, kao i operacije subluksiranih katarakti, o čemu je održao i veći broj predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima.

Pored savremenih operacija katarakte, pacijenti, naši gosti u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”, smeštenoj u mirnom i prelepom starom jezgru Pančeva, u Ulici Đure Jakšića 3, imaće priliku da kod doktora Kontića dobiju i vrhunsku dijagnostiku i tretman radi skidanja dioptrije.

A o tome zašto pravovremeno nošenje naočara za daljinu može usporiti progresiju dioptrije, zatim kako posle operacije katarakte možete možda i odbaciti naočare za daljinu ili bar u velikoj meri smanjiti zavisnost od naočara, zašto je potrebno u nekim godinama otići na pregled i bez očiglednih problema sa očima, čitajte i u novom broju lista „Pančevac” koji će biti na kioscima u petak, 22. maja. Takođe o tome uskoro više i na ovom sajtu.

(Pančevac)

