KPA „Bela Crkva“ domaćin takmičenja u podvodnoj fotografiji ovog vikenda

U organizaciji Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“ uz pokroviteljstvo Saveza organizacija za podvodne aktivnosti Srbije, Saveza podvodnih aktivnosti Vojvodine i Opštine Bela Crkva, Prvenstvo Srbije i Otvoreno prvenstvo Vojvodine u podvodnoj fotografiji održaće se od 22. do 24. maja na Belocrkvanskim jezerima.

Svečano otvaranje predviđeno je u subotu na Glavnom jezeru, nakon čega sledi brifing i zaroni na nekom od belocrkvanskih jezera u zavisnosti od vidljivosti akvatorija.

Očekuje se učešće podvodnih fotografa iz zemlje i regiona. Opština Bela Crkva je obezbedila vredne nagrade za najbolje u vidu ronilačke opreme kao i smeštaj za takmičare koji dolaze iz drugih gradova i inostranstva.

(Pančevac)