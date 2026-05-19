Južni Banat

Prolećna tradicija u Hajdučici: Zmajevci ponovo organizuju izložbu kućnih ljubimaca

16:00

19.05.2026

Podeli vest:

FB/OŠ Jovan Jovanovic Zmaj Hajdučica

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj” u Hajdučici i ove godine otvara vrata svog dvorišta za jedan od najlepših tradicionalnih događaja u lokalnoj zajednici. Učenici škole će u okviru prolećne manifestacije predstaviti svoje kućne ljubimce, pretvarajući školski prostor u oazu druženja, edukacije i ljubavi prema životinjama.
Događaj, koji svake godine privlači veliku pažnju meštana, idealan je povod za okupljanje dece, roditelja i svih ljubitelja životinja iz Hajdučice i okoline.

Satnica i lokacija manifestacije
Ovogodišnja izložba održaće se prema sledećem rasporedu:
Datum: Utorak, 26. maj 2026. godine
Vreme početka: 09:00 časova
Lokacija: Školsko dvorište OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” u Hajdučici

Posetioci će imati priliku da upoznaju najrazličitije krznene, pernate i druge kućne ljubimce o kojima školarci svakodnevno brinu. Iz škole pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže vredne mlade izlagače, nauče nešto novo o odgovornom vlasništvu i provedu kvalitetan dan u pozitivnoj atmosferi.
Ključne reči: izložba kućnih ljubimaca, OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Hajdučica, školsko dvorište, kućni ljubimci Hajdučica.

(Pančevac)

Tagovi

Hajdučica izložba kućnih ljubimaca kućni ljubimci Hajdučica OŠ Jovan Jovanović Zmaj školsko dvorište

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.