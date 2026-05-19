Prolećna tradicija u Hajdučici: Zmajevci ponovo organizuju izložbu kućnih ljubimaca

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj” u Hajdučici i ove godine otvara vrata svog dvorišta za jedan od najlepših tradicionalnih događaja u lokalnoj zajednici. Učenici škole će u okviru prolećne manifestacije predstaviti svoje kućne ljubimce, pretvarajući školski prostor u oazu druženja, edukacije i ljubavi prema životinjama.

Događaj, koji svake godine privlači veliku pažnju meštana, idealan je povod za okupljanje dece, roditelja i svih ljubitelja životinja iz Hajdučice i okoline.

Satnica i lokacija manifestacije

Ovogodišnja izložba održaće se prema sledećem rasporedu:

Datum: Utorak, 26. maj 2026. godine

Vreme početka: 09:00 časova

Lokacija: Školsko dvorište OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” u Hajdučici

Posetioci će imati priliku da upoznaju najrazličitije krznene, pernate i druge kućne ljubimce o kojima školarci svakodnevno brinu. Iz škole pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže vredne mlade izlagače, nauče nešto novo o odgovornom vlasništvu i provedu kvalitetan dan u pozitivnoj atmosferi.

Ključne reči: izložba kućnih ljubimaca, OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Hajdučica, školsko dvorište, kućni ljubimci Hajdučica.

(Pančevac)