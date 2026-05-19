Takse u Pančevu 2026: U vezi građevinskih dozvola i stanovanja

Grad ima pravo da jednom godišnje promeni iznos administrativnih taksi za rešenja koja se donose na nivou Pančeva. Od 1. januara važe nove cene gradskih taksi i za ove odluke:

– za rešenje za rušenje objekta 1.141 )stara cena 1.100 dinara).

– za zahtev za uvid u projektnu dokumentaciju koja se nalazi u arhivi 746 (720 dinara),

– za rešenje o utvrđivanju naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 1.033 (997 dinara),

– za izdavanje vodoprivrednih uslova, vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih potvrda 1.141 (1.100 dinara),

– za davanje mišljenja na elaborat za ostvarivanje prava na umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zamljišta 692 (667 dinara),

– za izdavanje potvrde za ostvarivanje prava na umanjenje naknade za uređenje građevinskog zemljišta 692 (667 dinara),

– za izdavanje lokacijskih uslova 1.529 (1.474 dinara),

– za izdavanje uslova zaštite životne sredine u postupku izdavanja lokacijskih uslova 1.437 (1.385 dinara),

– za uvid u planska dokumenta 690 (666 dinara).

– za ustupanje digitalne kopije urbanističkog plana 32.611 (31.448 dinara),

– za ustupanje digitalne kopije svake izmene i dopune plana 11.471 (11.062 dinara),

– za izradu grafičkih priloga na ploteru (kod izdavanja informacije o lokaciji, lokacijskoj dozvoli, kao i u druge svrhe), i dozvoli, kao i u druge svrhe), i to: po dužnom metru u formatu A1 1.210 (1.166) po dužnom metru u formatu A0 1.692 (1.631 dinara),

– za potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije 2.281 (2.200 dinara),

– za potvrđivanje urbanističkog projekta kao urbanističko-arhitektonske razrade lokacije namena za: višeporodično stanovanje 26.801 (25.845), komercijalna delatnost 31.269 (30.154), proizvodna delatnost 16.081 (15.507) i ostale namene 19.654 (18.952 dinara),

– za davanje saglasnosti na elaborat geodetskih radova 2.281 (2.200 dinara),

Za poslednje četiri stavke taksa se ne plaća za objekte javne namene.

– za zahtev za donošenje rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica 1.527 (1.473 dinara),

– za zahtev za izvršenje rešenja 1.527 )1.473 dinara).

– za zahtev za promenu adrese stanovanja u ugovoru 644 (621 dinar),

– za zahtev za izdavanje uverenja o svojini na posebnom delu zgrade 440 (424 dinara),

– za zahtev za prijavu registracije stambene zajednice 1.437 (1.385 dinara).

(Pančevac)

