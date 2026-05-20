Opština Kovin dobila novi kamion smećar vredan 20,7 miliona dinara

Vozni park Javnog preduzeća „Kovinski komunalac“ od danas je bogatiji za novo, savremeno vozilo marke Renault. Reč je o kamionu smećaru vrednom 20.700.000,00 dinara, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine doniralo na zahtev lokalne samouprave.

Ova vredna donacija ima za cilj unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom i podizanje kvaliteta komunalnih usluga na teritoriji cele opštine.Ovo je već drugi kamion smećar koji je opština Kovin dobila od resornog ministarstva, što potvrđuje kontinuitet uspešne saradnje na projektima zaštite životne sredine.

Efikasnije odnošenje smeća i čistija naselja

Ugovor o donaciji u ime opštine Kovin potpisao je zamenik predsednice opštine Ratko Mosurović.

Zvaničnoj primopredaji vozila prisustvovali su direktor JP „Kovinski komunalac“ Milan Milovanov, predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, kao i zaposleni u opštinskoj upravi i komunalnom preduzeću.Lokalna samouprava će novo vozilo odmah ustupiti na korišćenje JP „Kovinski komunalac“.

Moderni Renault kamion omogućiće brže, bezbednije i efikasnije prikupljanje i transport komunalnog otpada. Pored optimizacije svakodnevnog rada tehničkih službi, nova oprema direktno utiče na očuvanje zdrave životne sredine i obezbeđuje urednija naseljena mesta.Stalnim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i obnovu mehanizacije, opština Kovin nastavlja da stvara bolje uslove za život i podiže ekološke standarde u svim svojim naseljima.

(Pančevac/S.L)