Uručeni ugovori za finansiranje 23 udruženja građana u Opovu

U zgradi Opštine Opovo svečano su uručeni ugovori udruženjima građana koja su ostvarila pravo na sredstva putem redovnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interes,javlja Naše Opovo.

Na ovogodišnjem konkursu podržana su tri nova projekta više u odnosu na prethodne cikluse, pa će finansijsku podršku dobiti ukupno 23 lokalne organizacije.

Odobrena sredstva namenjena su realizaciji programa koji će tokom godine direktno doprineti razvoju lokalne zajednice. Projekti obuhvataju ključne društvene oblasti poput kulture, sporta, humanitarnog rada i zaštite životne sredine. Poseban fokus stavljen je na unapređenje položaja mladih, žena i penzionera na teritoriji opštine Opovo.

Partnerski odnos za bolji kvalitet života

Predstavnici lokalne samouprave istakli su važnost civilnog sektora u jačanju društvenog života i aktivnom uključivanju građana u svakodnevni razvoj opštine.

„Cilj nam je da kroz partnerski odnos sa udruženjima omogućimo realizaciju kvalitetnih programa koji doprinose poboljšanju života naših građana. Lokalna samouprava će i ubuduće pružati stabilnu podršku organizacijama koje svojim radom daju doprinos našoj zajednici“, poručio je zamenik predsednika opštine, dr Dragan Ugrinov, prilikom zvanične dodele ugovora.

Sva udruženja koja su potpisala ugovore u obavezi su da planirane aktivnosti spovedu u narednom periodu, u potpunom skladu sa potpisanim ugovorima i propisanim konkursnim uslovima.

(Pančevac/S.L)