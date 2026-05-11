OHR zvanično: Šmit odlazi sa funkcije

Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije.

Navodi se da je Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo pet godina mandata, kako tvrde, „utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Šmit nije bio priznat kao visoki predstavnik BiH u Republici Srpskoj, jer njegovo imenovanje na tu funkciju nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti UN, kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Iz OHR kažu da je Šmit o odluci o napuštanju BiH obavestio Upravni odbor Saveta za implementaciju mira (PIC), zatraživši, kako kažu, da se pokrene proces imenovanja njegovog naslednika.

Iz OHR-a su naveli da će on nastaviti da obavlja dužnost visokog predstavnika tokom celog procesa izbora novog šefa ove institucije.

I dok su iz Republike Srpske sve vreme upozoravali da je Šmit neligitimno na funkciji,u osvrtu na svoj mandat ovaj nemački diplomata kaže da je to bio najduži mandat u istoriji OHR-a, tokom kojeg je, kako tvrdi, „ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija BiH, ali je jasno poručio da je potrebno učiniti još mnogo kako bi država ostvarila svoje evro-atlantske aspiracije“.

„Iako je Šmit izrazio nadu da će se njegov odlazak poklopiti s uspešnom realizacijom programa ‘5+2’ i konačnim zatvaranjem OHR-a, konstatovano je da Bosna i Hercegovina još uvek nije sprovela ključne reforme“, navodi se u saopštenju i dodaje da „upravo zbog toga rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti za zemlju“.

Iz OHR-a kažu i da nijedna Šmitova odluka „nije poništena nijednom sudskom odlukom“, a Šmit kaže da „ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamenjiva za stabilnost BiH“.

Takođe, tvrdi se da je period njegovog mandata obeležio razvoj domaćih pravosudnih institucija, pri čemu su sudovi, prema rečima Šmita, „odlučno delovali u zaštiti ustavnog i pravnog poretka“.

Šmit je, dodaje se u saopštenju, uputio i direktan poziv građanima i političkim liderima iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti:

„Potrebno je dodatno intenzivirati napore i zajedno sa mojim naslednikom raditi na sprovođenju reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka evro-atlantskim integracijama.“

Ekonomska i politička stabilnost BiH, kaže Šmit, kao i celog Zapadnog Balkana, od ključnog je značaja za ukupnu evropsku sigurnost i prosperitet, zbog čega uloga OHR-a ostaje važna. U godinama koje dolaze, smatra Šmit, potrebni su dodatni napori kako bi se sprovele sve odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

Najzad, odlazeći Šmit je izrazio iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine, ističući da je tokom celog mandata uživao u njihovom izuzetnom gostoprimstvu, toplini i podršci, saopšteno je iz OHR.

