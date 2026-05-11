Dodik: Padaj silo i nepravdo, Republika Srpska je večna
21:53
11.05.2026
Nakon zvanične potvrde iz OHR-a da je Kristijan Šmit podneo ostavku iz ličnih razloga, predsednik SNSD, predsednik SNSD Milorad Dodik je na platformi Iks objavio pesmu „Padaj silo i nepravdo”.
„Ode još jedan. Republika Srpska je večna”, napisao je kratko Dodik.
Pesma jugoslovenskih partizana „Padaj silo i nepravdo” postala je popularna u filmu „Bitka na Neretvi”, iz kojeg je i insert objavljen na Dodikovom Iks profilu.
Оде још један.
Република Српска је вјечна. pic.twitter.com/iRksFmGycG
— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 11, 2026
Kristijan Šmit nije priznat u Republici Srpskoj za legitimnog visokog predstavnika. jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti UN kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, Dodik je u Sudu BiH pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i zabranom obavljanja političke funkcije u trajanju od šest godina.