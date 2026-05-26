Evo kako je Jabuka proslavila 10 godina Prolećnog ručka

Uz miris riblje čorbe, gulaša i roštilja, na obali Tamiša u Jabuci u nedelju, 24. maja, na plaži Skela održan je deseti jubilarni „Prolećni ručak jabučkih udruženja.

Manifestacija je pokrenuta 2015. godine sa idejom da se sva aktivna udruženja u selu jednom godišnje okupe na jednom mestu, predstave svoj rad i kroz druženje dodatno učvrste saradnju.

Jedni bez drugih ne mogu

Jedan od organizatora i predsednik udruženja „Naš Tamiš”, Slobodan Ilić, kaže da upravo zajedništvo održava ovu skup već deset godina.

– Mesna zajednica ne može bez udruženja, niti udruženja bez mesne zajednice. Uz obostranu podršku imamo sve ovo što danas postoji. Ideja je bila da se jednom godišnje okupimo, razmenimo planove i pomognemo jedni drugima – rekao je Ilić.

Ovogodišnji jubilej okupio je više od deset udruženja i privrednika iz Jabuke, koji su pripremili razna jela – od riblje čorbe i gulaša do roštilja i specijaliteta sa roštilja.

– Bilo je između 12 i 15 različitih ručkova. Sve je proteklo odlično, a najvažnije je da su se ljudi družili – dodao je predsednik.

Veliku pažnju posetilaca privukao je uređeni prostor uz reku, koji godinama uređuju i održavaju članovi udruženja „Naš Tamiš”, čiji agilni član Saša Čečarić kaže da je pre desetak godina taj prostor bio potpuno zapušten.

– Očistili smo teren, zasadili više od 450 stabala sibirskog bresta, uredili kupalište, postavili klupe, stolove i ribarske kućice. Cilj nam je bio da vratimo ljude na obalu Tamiša i sačuvamo prirodu – kaže Čečarić.

Sličnog mišljenja je i Dejan Mickovski, koji ističe da je prostor namenjen svim meštanima i posetiocima.

– Čistimo, kosimo, uređujemo prostor i održavamo higijenu ovog dela obale. Važno je istaći da je ovaj prostor uz Tamiš otvoren za sve meštane i posetioce, samo je bitno da se sve sačuva i vrati u istom stanju – ističe on.

Da prostor živi tokom cele godine potvrđuje i zanimljiva priča koju Mickovski izdvaja kao poseban primer zajedništva.

– Za Uskrs nam je dolazila grupa Jermenaca koji žive ovde kao podstanari i nisu mogli da otputuju kući. Dali smo im kućicu da proslave praznik, na šta su oni oduševljeno reagovali i nisu štedeli reči zahvalnosti– kaže on.

Obeleženo i pola veka male mature

Ovogodišnji „Prolećni ručak” imao je i dodatnu simboliku, jer su se u Jabučici okupili i nekadašnji učenici generacije 1961/62, povodom 50 godina od završetka osnovne škole.

Među okupljenima bio je i Dragan Spasovski, koji kaže da je odziv bio izuzetno veliki.

– Bilo nas je nekada oko 90 u generaciji. Danas nas je manje jer su neki preminuli, neki bolesni, ali odziv je stvarno veliki. Došli su ljudi iz Švajcarske, Nemačke i drugih zemalja samo zbog ovog okupljanja – rekao je Spasovski.

Jedna od njih je i Ljiljana Risteska, koja je u Jabuku doputovala iz Ženeve.

– Ovo su moji koreni. Ja uvek kažem „kod nas”, bez obzira što živim u Švajcarskoj. Čovek mora da se vrati tamo gde mu je izvor – kaže ona.

(Pančevac/J. Filipović)

