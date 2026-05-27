Vučić: Srbija će prva u Evropi imati humanoidne robote

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će prva faza proizvodnje robota početi u julu ove godine, te da će Srbija za dva meseca prva u Evropi imati humanoidne robote.

„Videli ste ove naše divne mlade ljude, devojke i momke koji rade ovde, uče taj posao, kako da obučavaju robote, kako da skuvaju kafu, kako da pripreme koktel, kako da spreme doručak i sve drugo. Dakle, imaćemo takve fabrike“, rekao je Vučić novinarima tokom posete Kini.

Istakao je da „niko drugi u Evropi nema to što će da ima Srbija za samo dva meseca“.

Dodao je da će robota biti i na specijalizovanoj izložbi EXPO koja se naredne godine održava u Beogradu, kao i da će roboti, obučeni u narodne nošnje, na nekoliko jezika dočekivati goste.

Vučić je naveo da su u Kini održani pregovori oko nabavke letećih taksija, ali je istakao da postoji problem sa sertifikatima.

„Možemo da im izdamo dozvole za demo-letove, ali za druge dozvole moramo da razgovaramo sa Evropom“, rekao je predsednik Srbije.

Vučić: Sa Kinom dogovoreno 953 miliona evra investicija za Srbiju