 Maskenbal i bazar cveća oživeli Kovačicu u znaku mladosti i proleća

KOVAČICA – Kreativnost, originalnost i prepoznatljiv dečiji šarm obeležili su protekli vikend u Kovačici, gde je u Osnovnoj školi „Mlada pokolenja” uspešno održan tradicionalni prolećni maskenbal. Ova manifestacija, koja se svake godine sa velikim uzbuđenjem iščekuje, organizovana je u okviru čuvenih majskih „Dana Kovačice”, prenosi RTV Kovačica.

Dvorište škole pretvorilo se u pravu festivalsku zonu ispunjenu šarenilom najrazličitijih kostima, od likova iz bajki i superheroja, pa sve do unikatnih, ručno rađenih kreacija koje su plod mašte učenika i njihovih roditelja. Veliki broj posetilaca, baka, deka i meštana Kovačice, ispunio je prostor do poslednjeg mesta, bodreći male kreativce i sa nestrpljenjem iščekujući odluku žirija i proglašenje pobednika za najoriginalnije maske.

Istog dana, manifestaciju je dodatno obogatio i tradicionalni bazar cveća. Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi raznovrsnih sadnica, ukrasnog bilja i prolećnih cvetnih aranžmana, što je celom događaju dalo posebnu estetsku i ekološku notu.

Ovogodišnji dvostruki program u Kovačici protekao je u izuzetno veseloj atmosferi, uz pregršt dečijih osmeha i pozitivne energije koja je na najbolji način najavila predstojeće majske svečanosti u ovoj opštini.