Ne kupuj – udomi sestrice sa Tamiša i Braonku

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo sestrice sa Taniša i Braonku.

Sestrice sa Taniša

Pet malih devojčica, koje su ostavljene na milost i nemilost na Tamišu, žele da osete ljubav i toplinu doma.

Različitih su boja i dužine dlake, verovatno će biti negde srednjeg rasta.

Vakcinisane su i očišćene od parazita, a sve drugo može se saznati na telefon

061/136-15-52.

Braonka

Udomljava se ova prelepa kuca odgovornim ljudima, a u pitanju je ženka stara pet meseci u tipu braon labradora.

Umiljata je, pametna, očišćena od parazita i vakcinisana, a obezbeđen je i prevoz do udomitelja i hrana za godinu dana.

Kontakt-telefon: 064/829-30-07,

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

