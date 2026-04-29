Ne kupuj – udomi sestrice sa Tamiša i Braonku
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo sestrice sa Taniša i Braonku.
Sestrice sa Taniša
Pet malih devojčica, koje su ostavljene na milost i nemilost na Tamišu, žele da osete ljubav i toplinu doma.
Različitih su boja i dužine dlake, verovatno će biti negde srednjeg rasta.
Vakcinisane su i očišćene od parazita, a sve drugo može se saznati na telefon
061/136-15-52.
Braonka
Udomljava se ova prelepa kuca odgovornim ljudima, a u pitanju je ženka stara pet meseci u tipu braon labradora.
Umiljata je, pametna, očišćena od parazita i vakcinisana, a obezbeđen je i prevoz do udomitelja i hrana za godinu dana.
Kontakt-telefon: 064/829-30-07,
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
