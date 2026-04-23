Ne kupuj – udomi Staforda i Jabukance

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Staforda i Jabukance.

Staford

Muški staford star godinu dana traži novi dom, nakon što je uredno vakcinisan i čipovan.

Pitom je i umiljat – voli da se, igra i to s decom najviše.

Udomljava se isključivo punoletnim osobama uz pristanak ostalih ukućana.

Neophodno je posedovati osnovne uslove za udomljavanje – adekvatan smeštaj i ostalo.

Kontakt telefon 061/51-00-8998.

Štenci Jabukanci

Štenci stari oko tri i po meseca traže sigurne domove.

Nakon što su spaseni sa ulice, očišćeni su od parazita, a mama im je sterilisana.

Oni su porasli i krenuli da istražuju, u opasnosti su od kola i poljoprivrednih mašina.

Ako bi neko udomio jedno, i to bi značilo mnogo, pošto je jedno nažalost već stradalo.

Reč je o dva dečaka i jednoj devojčici, crni su i lepi, a sve drugo može se saznati pozivom na telefon 064/433-15-13.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

