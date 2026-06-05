Četiri horoskopska znaka koja ovog leta očekuju sudbonosni susreti
Leto donosi vrelu astrološku energiju, a za četiri izabrana znaka zodijaka sledeći meseci biće potpuno transformišući na emotivnom planu. Pozicije planeta najavljuju susrete koji menjaju tok sudbine i donose partnere sa kojima postoji duboka, karmička povezanost.
Pod uticajem snažnih letnjih tranzita, sledeći znakovi treba da otvore srce za velike promene:
1. Bik: Karmička ljubav na putovanju
Tranzit: Venera i Mars u sekstilu otvaraju polje komunikacije i dalekih kretanja.
Period: Sredina jula.
Susret: Osoba koju upoznate van svog rodnog grada ili na letovanju promeniće vaš pogled na stabilnost. To neće biti prolazna letnja avantura, već odnos koji ima potencijal za brak i zajednički život.
2. Rak: Izlazak iz zone komfora donosi srodnu dušu
Tranzit: Ulazak Jupitera u vaše polje društvenih odnosa i novih početaka.
Period: Početak avgusta.
Susret: Sudbinski susret desiće se preko zajedničkih prijatelja ili na nekoj proslavi. Privući ćete osobu koja je sušta suprotnost vašim bivšim partnerima – nekoga ko pruža emotivnu sigurnost bez dramatičnih uspona i padova.
3. Škorpija: Strast koja prerasta u sudbinu
Tranzit: Pluton u harmoniji sa Saturnom aktivira vaše polje fatalnih privlačnosti.
Period: Kraj juna i početak jula.
Susret: Magnetična privlačnost prema osobi koju ćete sresti kroz poslovne aktivnosti ili neformalni izlazak biće trenutna. Ovaj susret pokrenuće duboke transformacije i pomoći vam da prebolite sve emotivne rane iz prošlosti.
4. Vodolija: Neočekivani obrt i ljubav iz prošlosti ili preko mreža
Tranzit: Uran i Uranov aspekt prema sedmoj kući partnerstva donosi iznenađenja.
Period: Kasni avgust.
Susret: Sudbina vam sprema susret na najneobičnijem mestu – kroz tehnologiju, neku vrstu hobija ili preko iznenadnog povratka osobe koja je nekada davno imala važno mesto u vašem životu, ali sada u potpuno novom svetlu.
(Društvene mreže)