Četiri horoskopska znaka koja ovog leta očekuju sudbonosni susreti

Leto donosi vrelu astrološku energiju, a za četiri izabrana znaka zodijaka sledeći meseci biće potpuno transformišući na emotivnom planu. Pozicije planeta najavljuju susrete koji menjaju tok sudbine i donose partnere sa kojima postoji duboka, karmička povezanost.

Pod uticajem snažnih letnjih tranzita, sledeći znakovi treba da otvore srce za velike promene:

1. Bik: Karmička ljubav na putovanju

Tranzit: Venera i Mars u sekstilu otvaraju polje komunikacije i dalekih kretanja.

Period: Sredina jula.

Susret: Osoba koju upoznate van svog rodnog grada ili na letovanju promeniće vaš pogled na stabilnost. To neće biti prolazna letnja avantura, već odnos koji ima potencijal za brak i zajednički život.

2. Rak: Izlazak iz zone komfora donosi srodnu dušu

Tranzit: Ulazak Jupitera u vaše polje društvenih odnosa i novih početaka.

Period: Početak avgusta.

Susret: Sudbinski susret desiće se preko zajedničkih prijatelja ili na nekoj proslavi. Privući ćete osobu koja je sušta suprotnost vašim bivšim partnerima – nekoga ko pruža emotivnu sigurnost bez dramatičnih uspona i padova.

3. Škorpija: Strast koja prerasta u sudbinu

Tranzit: Pluton u harmoniji sa Saturnom aktivira vaše polje fatalnih privlačnosti.

Period: Kraj juna i početak jula.

Susret: Magnetična privlačnost prema osobi koju ćete sresti kroz poslovne aktivnosti ili neformalni izlazak biće trenutna. Ovaj susret pokrenuće duboke transformacije i pomoći vam da prebolite sve emotivne rane iz prošlosti.

4. Vodolija: Neočekivani obrt i ljubav iz prošlosti ili preko mreža

Tranzit: Uran i Uranov aspekt prema sedmoj kući partnerstva donosi iznenađenja.

Period: Kasni avgust.

Susret: Sudbina vam sprema susret na najneobičnijem mestu – kroz tehnologiju, neku vrstu hobija ili preko iznenadnog povratka osobe koja je nekada davno imala važno mesto u vašem životu, ali sada u potpuno novom svetlu.

(Društvene mreže)