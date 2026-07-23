Ne kupuj – udomi tri vrtirepa i mešance jazavičarce

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo tri vrtirepa i mešance jazavičarce.

Tri vrtirepa

Tri malena mačeta traže nove domove, a u pitanju su dva dečaka i jedna curica.

Svi su zdravi, živahni i razigrani i jedva čekaju da nekome ulepšaju i razonode život.

Kontakt telefon je 064/226-83-43.

Mešanci jazavičarci

Ovi štenci stari oko mesec i po dana skućili bi se u nekoj kući ili dvorištu.

Već su samostalni i u njihovom sadašnjem domu postaje gužva.

Očišćeni su od unutrašnjih i spoljnih parazita, a primili su i prvu vakcinu.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 062/182-74-23.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi mačka Brku i sestre njuškice

Ne kupuj – udomi mačka Brku i sestre njuškice