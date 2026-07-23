U prvoj polovini godine prodato 70.135 polovnih automobila iz uvoza

U Srbiju je u prvoj polovini ove godine prodato 70.135 polovnih automobila iz uvoza, što je bilo svega 286 vozila više nego u isto vreme 2025. godine, pokazala je analiza sajta Polovni automobile.

Kako je navedeno, cene polovnih automobila u Srbiji, u prvih šest meseci ove godine, bile su pet odsto više nego u isto vreme lane.

Istovremeno, prosečne cene svih oglašenih polovnih putničkih vozila na sajtu Polovni automobile, starosti do 20 godina (kategorija koja obuhvata najviše vozila) bila je u blagom su padu za približno dva odsto.

Tako je u januaru ove godine prosečna cena oglašenih polovnjaka iznosila 12.983 evra, da bi krajem juna prosečna cena pala na 12.588 evra.

Kako je istaknuto, automobili sa dizel pogonom su i dalje ubedljivo najprodavaniji, a činili su 58 odsto svih prvi put registrovanih polovnih vozila iz uvoza, dok su oni sa benzinskim motorom činili 33 odsto učešća na tržištu polovnjaka.

Analiza je pokazala da su, za razliku od novih vozila, gde su hibridi vrlo traženi i gde su po prodaji trenutno daleko ispred automobila sa dizel agregatima, na tržištu polovnjaka oni u prvoj polovini godine činili samo pet odsto ukupne prodaje iz uvoza.

Vozila na čisto električni pogon i dalje nisu privlačna kupcima polovnjaka iz Srbije, te su činili manje od jedan odsto ukupne prodaje.

Kao i ranijih godina, najtraženiji su bili modeli starosti između 10 i 15 godina, nevedeno je u analizi.

U prvoj polovini 2026. u Srbiji su ubedljivo najprodavanija bili automobili proizvedeni 2011. i 2012, ukupno njih 12.935, dok je broj prodatih polovnjaka, starosti od dve do pet godina, bio i do tri puta manji od toga.

Dodaje se da nije bilo većih promena kada je reč o najprodavanijim brendovima i modelima, pa je tako ; Wolkswagen je i dalje neprikosnoven i to više ne sa svoja tri standardna modela Golf, Polo i Passat, već se na četvrtom mestu sada nalazi i Tiguan.

Na listi najprodavanijih nalazili su se još Škoda Octavia, Audi A4, Opel sa svoja dva aduta Corsa i Astra, zatim Peugeot 3008, Audi A3.