Sutra počinje Petrovski post: Detaljan vodič po danima, evo kada se jede riba, a kada se strogo posti na vodi

Pravoslavni vernici u Srbiji 8. juna započinju Petrovski post, poznat i kao Apostolski post. Ovaj višednevni post uvek se završava dan uoči Petrovdana, koji se praznuje 12. jula, što znači da će vernici ove godine postiti tačno 34 dana.

Početak Petrovskog posta je pokretan jer direktno zavisi od datuma Vaskrsa i Duhova, dok je njegov kraj fiksiran. Zbog ove specifičnosti, Apostolski post može trajati najkraće jednu sedmicu i jedan dan, a najduže čak šest nedelja.

Detaljan kalendar ishrane po danima

Po strogosti, ovaj period uzdržavanja sličan je Božićnom postu. Tokom njegovog trajanja vernici se potpuno odriču mesa, belog mrsa (mlečnih proizvoda) i jaja. Pravila po danima raspoređena su na sledeći način:

Ponedeljak, sreda i petak: Posti se strogo „na vodi“. Hrana se priprema bez upotrebe ulja.

Utorak i četvrtak: Dozvoljena je upotreba ulja i vina.

Subota i nedelja: Vernici mogu konzumirati ribu, uz ulje i vino.

Izuzeci od pravila i posebni praznici

Tokom ovog posta postoji nekoliko važnih crkvenih praznika koji donose olakšanje u ishrani, čak i ako padnu u dane kada se inače posti na vodi:

Ivanjdan (Rođenje Svetog Jovana Krstitelja): Bez obzira na dan u nedelji na koji padne, na ovaj veliki praznik obavezno se jede riba.

Dan uoči Petrovdana (11. jul): Tradicionalno se posti strogo na vodi. Međutim, ukoliko ovaj dan padne u subotu ili nedelju, crkvena pravila dozvoljavaju razrešenje na ulje.

Sami praznici: Ukoliko sam Petrovdan (12. jul) padne u sredu ili petak, trpeza nije mrsna, već se tog dana jede riba, uz vino i ulje.

Suština posta: Više od same trpeze

Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve redovno podseća da se istinska svrha posta ne može dostići pukom promenom režima ishrane. Uzdržavanje od hrane je tek fizička priprema koja mora biti praćena duhovnim pročišćenjem. To podrazumeva intenzivniju molitvu, činjenje dobrih dela, kao i strogo uzdržavanje od loših misli, reči, ogovaranja i rđavih dela.

(Pančevac)