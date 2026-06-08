Turnir „Aljehin 2026“: Osam medalja za domaćine

PANČEVO – U organizaciji Šahovskog kluba „Aljehin“, u Pančevu je proteklog vikenda uspešno održan Međunarodni kadetski rapid turnir „Aljehin 2026“. Manifestacija je okupila veliki broj talentovanih mladih šahista iz celoг regiona, uključujući takmičare iz različitih krajeva Srbije i goste iz susedne Hrvatske.

Tokom celog turnirskog dana vođene su uzbudljive i strateški kvalitetne partije, a ceo događaj je protekao u izuzetno sportskoj i fer-plej atmosferi. Na kraju takmičenja, najviše odličja otišlo je u ruke gostiju iz Hrvatske i članova domaćeg ŠK „Aljehin“, čime je još jednom potvrđen vrhunski nivo rada sa mlađim kategorijama u ovim sredinama.

Domaćini su imali poseban razlog za slavlje jer je čak osam pančevačkih takmičara osvojilo medalje. U najmlađoj grupi Stefan Ilić je izborio bronzu, dok je Petra Brankov zauzela drugo mesto među devojčicama. U konkurenciji od drugog do četvrtog razreda, Sofija Dulović se okitila bronzom. Među starijim osnovcima zablistale su sestre Nina i Nora Jočić – Nina je osvojila zlato, a Nora srebro u ženskoj konkurenciji. Srednjoškolci su takođe briljirali: Milica Amidžić bila je najuspešnija devojka turnira, Danilo Inđić je osvojio drugo mesto, dok je Jakša Ećimović takmičenje završio sa bronzanom medaljom.

Uprava kluba izrazila je veliko zadovoljstvo masovnošću turnira i zahvalila se roditeljima i prijateljima kluba na podršci. Turnir „Aljehin 2026“ označio je uspešan završetak školske godine za mlade pančevačke šahiste, koji i tokom letnjeg raspusta nastavljaju sa individualnim treninzima i radom u grupama, najavljujući svetlu šahovsku budućnost ovog grada.

(Pančevo/S.L)