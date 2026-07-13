Kreativno leto u Padini: Besplatne radionice za najmlađe

PADINA – Opštinska biblioteka Kovačica, ogranak u Padini, i ovog leta tradicionalno otvara vrata za najmlađe sugrađane kroz organizaciju uzbudljivih letnjih kreativnih radionica. Ovaj program osmišljen je sa ciljem da deci pruži kvalitetno, edukativno i zabavno leto, gde će kroz igru i druženje sa vršnjacima razvijati svoju kreativnost i sticati nova znanja.

Ovogodišnji letnji program izuzetno je bogat i raznovrstan, a sastoji se od osam pažljivo osmišljenih tematskih celina. Polaznici će imati priliku da istražuju oblasti poput psihologije, istorije, muzičke kulture i ekologije. Pored toga, mališane očekuju i radionice francuskog jezika, prirodnih nauka, hemije, kao i savremenih multimedija i književnosti.

Sa decom tokom celog leta rade vrhunski stručnjaci i edukatori iz različitih oblasti. Njihov glavni zadatak je da kroz interaktivne i angažovane aktivnosti podstaknu decu na kritičko razmišljanje, istraživanje sveta oko sebe i slobodno kreativno izražavanje. Radionice predstavljaju savršen spoj učenja i zabave, čineći raspust u Padini nezaboravnim za sve učesnike.