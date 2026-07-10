Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Vlada ponovo smanjuje akzice na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom.

Cene nafte od juče ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da nastavak sukoba na Bliskom istoku stvara problem oko cene nafte i dodao da će razgovarati sa ministrom finansija Sinišom Malim kako bi preduzeli mere kojima će biti sprečeno veliko povećanje cena naftnih derivata.

„Nafta opet ode u nebesa, prošla je 80 dolara za barel već oko tri popodne. To znači da bismo sutra morali drastično da povećamo cenu naftnih derivata ukoliko ne budemo intervenisali. Mene čeka težak razgovor sa ministrom finansija da vidimo šta je to što ćemo do sutra ujutru da uradimo i koje mere da preduzmemo da ne bismo dozvolili inflaciju i veliko povećanje cena“, naveo je Vučić.

Navodeći da je očekivao da se nastavi rat na Bliskom istoku jer, kako je rekao, nije rešen koren problema, Vučić je ukazao da to pravi ogroman problem oko cene nafte.

„Mi sutra ponovo moramo da izdvajamo državne pare da bismo čuvali otprilike istu cenu nafte, odnosno naftnih derivata, a to se dešava sad i zbog 50 odsto uništenih rafinerija u Rusiji. Sad i Kirgistan i Biškek i Dušanbe, Tadžikistan i Turska, svi sa drugih strana uvoze i sa Mediterana po našim kotacijama uvoze naftu, jer nema dovoljno ruske nafte. Istovremeno, imate sad ponovo sukob oko Ormuza i svega drugog“, naveo je Vučić, piše B92.

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije izjavio je danas da se cena nafte dramatično promenila i da u proseku iznosi oko 80 dolara po barelu.

Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte, pa je cena barela samo u četvrtak skočila više od sedam odsto, a Mićović je za RTS objasnio da cena sirove nafte nikada ne utiče direktno na naše cene.

Navodeći da OPEK povećava proizvodnju sirove nafte, Mićović je kazao da ta organizacija sada, bez Ujedinjenih Arapskih Emirata, mora dodatno da menja svoju politiku.

„Sedam najvećih proizvođača sirove nafte unutar OPEK-a se dobrovoljno prijavilo da regulišu količine i spram onoga što su UAE radili do sada. Oni će naravno pod ovim uticajem pada smanjivati i 5. jula su imali sastanak gde su doneli odluku o smanjenju cele grupacije OPEK plus, gde je i Rusija, tako da ta njihova regulacija bez UAE značajno slabije efekte može da ostvari nego onako. Videćemo sad kako će se to odraziti jer nije to više jedini i nije presudni element u formiranju cene sirove nafte“, objasnio je Mićović.