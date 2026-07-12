Mladi vatrogasci iz Kovina i Glogonja brane boje Srbije na Olimpijadi u Češkoj

Na platou ispred Vatrogasnog doma u Pančevu upriličen je svečani ispraćaj omladinskih vatrogasnih reprezentativaca na predstojeću Međunarodnu vatrogasnu olimpijadu. Ovo prestižno planetarno takmičenje održava se od 12. do 19. jula u češkom gradu Šumperku.

Republiku Srbiju će na ovom velikom takmičenju sa ponosom predstavljati juniorske ekipe iz Južnobanatskog okruga, i to članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Kovin i Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Glogonj.

Aktuelni državni prvaci idu po svetsko zlato

Ovi mladi ljudi su zvanje reprezentativaca i pravo da brane boje nacionalne zastave među najboljim svetskim ekipama zaslužili kao aktuelni državni prvaci, zahvaljujući ogromnom trudu, gvozdenoj disciplini i vrhunskim rezultatima.

Mlade reprezentativce je u Češku ispratila delegacija visokih zvaničnika.

U ovom istorijskom trenutku za srpsko dobrovoljno vatrogastvo, mladim takmičarima su srećan put i mnogo uspeha na predstojećim nadmetanjima lično poželeli Zoran Tasić, načelnik Južnobanatskog okruga, i Dragan Ćapin, predsednik Vatrogasnog saveza Srbije. Oni su istakli važnost očuvanja tradicije humanosti i spremnosti koju ovi mladi ljudi ponosno predstavljaju na međunarodnoj sceni.