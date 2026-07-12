OJT Pančevo: Optužni predlog zbog napada na službeno lice

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N.Z. (1960) iz Starčeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 11.3.2026. godine, oko 11 časova, u Pančevu, silom sprečio komunalnog inspektora Grada Pančeva oštećenu A.K. (1982) iz Pančeva, u vršenju službene radnje, tako što je prekinuo sačinjavanje prekršajnog naloga povodom nepropisnog parkiranja vozila, a potom napao drugog komunalnog inspektora oštećenog A.V. (1965) iz Pančeva koji je pokušao da spreči dalje ometanje službenog postupanja.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito način izvršenja krivičnog dela, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom N.Z. izrekne uslovnu osudu kojom će mu utvrditi jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci koja kazna se neće izvršiti ukoliko u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.