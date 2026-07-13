Pančevo Južni Banat

„Kucurska žetva” u znaku tradicije: Izuzetan nastup mladih čuvara tradicije iz Kovačice 

13:00

13.07.2026

Podeli vest:

Foto: Dom kulture Kovačica

U Kucuri je uspešno održan tradicionalni žetveni festival „Kucurska žetva”, koji je i ove godine na jednom mestu okupio čuvare narodne baštine i tradicije.

Među najzapaženijim učesnicima bogatog i raznovrsnog kulturnog programa bili su predstavnici Doma kulture iz Kovačice, koji su svojim izvođenjem pobrali brojne simpatije i gromoglasne aplauze publike.
Kovačicu su na ovoj manifestaciji dostojno predstavile kulturno-umetničke skupine koje rade u okviru HFS „U širokom polju kruške“ – folklorni ansambl „Rosemarón“, ženska pevačka grupa, kao i narodni orkestar.

Nakon uspešno realizovanih nastupa koji su na najlepši način prikazali bogatstvo izvornog stvaralaštva, gosti iz Kovačice uputili su reči zahvalnosti lokalnim organizatorima.
„Program je bio bogat i raznovrstan. Hvala domaćinima na pozivu, prelepom dočeku i izuzetnom gostoprimstvu“, poručili su članovi kovačičkih ansambala nakon povratka sa festivala.

(Pančevac)

Tagovi

Dom Kulture Kovačica folklorni ansambl Rosemarón Kucurska žetva narodna tradicija žetveni festival

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.