„Kucurska žetva” u znaku tradicije: Izuzetan nastup mladih čuvara tradicije iz Kovačice 

U Kucuri je uspešno održan tradicionalni žetveni festival „Kucurska žetva”, koji je i ove godine na jednom mestu okupio čuvare narodne baštine i tradicije.

Među najzapaženijim učesnicima bogatog i raznovrsnog kulturnog programa bili su predstavnici Doma kulture iz Kovačice, koji su svojim izvođenjem pobrali brojne simpatije i gromoglasne aplauze publike.

Kovačicu su na ovoj manifestaciji dostojno predstavile kulturno-umetničke skupine koje rade u okviru HFS „U širokom polju kruške“ – folklorni ansambl „Rosemarón“, ženska pevačka grupa, kao i narodni orkestar.

Nakon uspešno realizovanih nastupa koji su na najlepši način prikazali bogatstvo izvornog stvaralaštva, gosti iz Kovačice uputili su reči zahvalnosti lokalnim organizatorima.

„Program je bio bogat i raznovrstan. Hvala domaćinima na pozivu, prelepom dočeku i izuzetnom gostoprimstvu“, poručili su članovi kovačičkih ansambala nakon povratka sa festivala.

(Pančevac)