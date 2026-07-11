Idvor: Intenzivna edukacija, znanja i druženja

Pametna deca učestvuju na kampovima koji im služe za lično usavršavanje i za upoznavanje sa sebi sličnima. Organizatori 16. naučno-edukativnog kampa „Mihajlo Idvorski Pupin”, koji je u Idvoru trajao prvih osam dana ovog meseca, jesu RCT „Mihajlo Pupin” iz Pančeva i istoimeni Dom kulture iz Idvora.

Tema kampa bila je: „Primena računarskih nauka i elektronike u fizici”. Kamp je zamišljen kao multidisciplinarna naučno-istraživačka platforma koja spaja svet računarskih nauka, savremene elektronike i eksperimentalne fizike. Fokus kampa bio je na praktičnom radu sa mikrokontrolerima i širokim spektrom naprednih senzora. Polaznici nisu bili samo pasivni posmatrači, već su korišćenjem softverskog alata Processing naučili kako da podatke prikupljene iz fizičkog sveta vizuelizuju u realnom vremenu i automatski ih obrade.

Jedan od glavnih ciljeva kampa je uspešno povezivanje teorijskih znanja iz fizike sa praktičnim veštinama iz programiranja i elektronike. Uz to, ciljevi su i: osposobljavanje za samostalan rad, razvoj veština koje se mogu primeniti u izradi maturskih seminarskih i istraživačkih radova iz fizike, biologije i drugih prirodnih nauka, podsticanje inovativnosti kroz izradu kompleksnijih, multidisciplinarnih projekata…

Iako sve to zvuči vanvremenski, malo šta to znači dok ne čujemo zapažanja dece iz našeg grada koja su bila na kampu. Zahvaljujući dr Dragoljubu Cuciću, prvom čoveku RCT-a Mihajlo Pupin” iz našeg grada, „Pančevac” je prvi došao do njihovih misli. Nina Jočić, iz OŠ „Đura Jakšić”, najbolja šahistkinja Srbije u svojoj generaciji, nam je kazala:

– Kamp je bio zaista jedno veoma lepo iskustvo. Radili smo razne stvari vezane za senzore na časovima, a na obilascima instituta su nam pričali razne zanimljive stvari. Naravno, i druženje je bilo nezaboravno i svi su bili stvarno jako gotivni.

Uglas su – Aleksandar Gilesan iz Matematičke gimnazije i Lazar Mirilović iz OŠ „Stevica Jovanović” koji je sa stipendijom upisao Računarsku gimnaziju – govorili, pa ćemo ovde staviti njihovu zajedničku izjavu:

– Učešće na kampu u Idvoru ostavilo je veoma lep utisak na nas. Svaki dan bio je ispunjen novim aktivnostima kroz koje smo sticali praktična znanja o radu sa različitim elektronskim komponentama i senzorima. Posete institutu bile su posebno zanimljive jer smo imali priliku da saznamo više o istraživanjima i tehnologijama koje se tamo razvijaju. Pored edukativnog dela, kamp je bio odlična prilika za upoznavanje novih ljudi, razmenu iskustava i stvaranje lepih uspomena koje ćemo dugo pamtiti.

Uroš Kolarski iz Gimnazije „Uroš Predić” „nacrtao” nam je da je „proteklu nedelju proveo na fantastičnom kampu iz programiranja”, uz impresiju da je „zaista oduševljen”. Njegov školski drug iz naše čuvene gimnazije Tadija Tomić bio je nešto opširniji:

– Na kampu smo imali predavanja koja su nas učila kako da spojimo softver i hardver. Smatram da je odlično što su nas profesori podstakli da napišemo radove, jer nam je to pomoglo da produbimo znanje. Osim samog programiranja, naučili smo da pravimo fizičke simulacije i koristimo mikrokontrolere. Društvo je bilo odlično, jer nisu bili pozvani samo učenici iz Regionalnog centra za talente, već i učenici koji su se takmičili iz fizike i programiranja. Drago mi je što sam bio učesnik ovog kampa.

Glavni sponzori kampa bili su Institut „Mihajlo Pupin” i Institut za fiziku u Zemunu. Pomogle su firme „PerSu”, „Mrkšićevi salaši” i „BCM Trejd”.

Deco, srećna vam budućnost, nadamo se u našoj zemlji.

(Pančevac / S. T.)

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