Kafić „Zvuci srca” već 2 godine menja živote i širi osmehe

PANČEVO – Od kako je pre nešto manje od dve godine Pančevo dobilo kafić „Zvuci srca“, u kom rade osobe sa smetnjama u razvoju, ovo mesto postalo je utočište od užurbane svakodnevice za mnoge Pančevce i omiljeno mesto okupljanja, gde ih zaposleni dočekuju i služe uz širok, iskren osmeh dobrodošlice, prenosi RTV.

Kafić „Zvuci srca“ jedinstven je u Pančevu, a u celoj Srbiji trenutno ih ima šest. Ovde rade osobe sa smetnjama u razvoju, a otkako je otvoren u Pančevu, pre nešto manje od dve godine, povećavao se broj radno angažovanih i sada ih je dvanaestoro. Njima je ovo odlična prilika da dođu do posla i da se aktivnije uključe u društvene tokove.

„Svi su prošli obuku konobara i šankera, a angažovani su i u radnom centru koji se nalazi u sklopu kafića gde se izrađuju bedževi, radi na presi, šije… Svi sve rade i stvarno su vredni“, kaže Verica Sretenović, koordinatorka kafića „Zvuci srca“ u Pančevu.

Čim kročite u ovaj kafić, dočeka vas širok osmeh i radost što ste tu, pa ne čudi što mnogi ovde rado dolaze.

„Naše piće i kafe nemaju cenu, donacije su u skladu sa vašim mogućnostima i trenutnim raspoloženjem, a proizvodi koje pravimo u radnom centru imaju preporučenu cenu. Ni to nije 100% i ako niste u mogćnosti da platite, ni to nije problem“, kaže Verica.

Odnedavno se realizuje i projekat „Zvuci srca na terenu“, u saradnji sa nadležnim republičkim ministarstvom, gde posebni timovi u kojima su i socijalni radnici i psiholozi obilaze one kojima je potrebna pomoć, uglavnom u ruralnim područjima.

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„Na području Pančeva posetili su tri porodice, uskoro bi trebalo da obuđu još sedam porodica. Pored pomoći koja će biti u tom trenutku data sa naše strane, zamišljeno je da svaki centar ‘Zvuci srca’ bude kol-centar, gde ove porodice mogu uvek da nas kontaktiraju i zatraže pomoć.“

Do kraja avgusta „Zvuci srca na terenu“ posetiće deset porodica na području Pančeva, a u planu je da se i nakon šest meseci, koliko traje projekat, nastavi saradnja, i da timovi ostanu na raspolaganju porodicama kojima je pomoć potrebna.

(RTV)