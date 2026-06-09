Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su pregovori o promeni vlasničke strukture NIS-a složeni i da svaka strana nastoji da zaštiti sopstvene interese, istakavši da je od ključne važnosti da ruski većinski vlasnik postigne kupoprodajni dogovor sa mađarskom kompanijom MOL, koji bi potom trebalo da dobije saglasnost američke administracije.

Govoreći za TV Pink, ona je naglasila da je za Srbiju najvažnije da se pronađe trajno rešenje za NIS, ukazujući da se rok za rešavanje vlasničkih pitanja poklapa sa istekom operativne licence kompanije, koja važi do 16. juna.

– Poklapanje rokova je svakako veći rizik, ako tako mogu da kažem, jer i operativna licenca ističe 16. juna. S druge strane, kratak je rok da se završe pregovori. Ostaje da vidimo. Najvažnije je da ruski većinski vlasnik dogovori kupoprodajni sporazum sa mađarskom kompanijom. I to je ono što američka administracija treba da odobri – rekla je Đedović Handanović.

Ona je ocenila da pregovori napreduju u dobrom pravcu, ali je naglasila da su ovakvi procesi po pravilu veoma zahtevni. – Za Srbiju koja ničim nije izazvala uvođenje sankcija NIS-u, najvažnije je da se nađe dugoročno rešenje. Da nemamo više taj sivi oblak nad glavom koji smo uspešno prebrodili jer, uz sve poteškoće u prethodnih 18 meseci, naši građani nisu osetili nikakve posledice – navela je ministarka.

Prema njenim rečima, Srbija od početka vodi otvoren i transparentan proces, dok se paralelno sa pregovorima o promeni vlasništva razgovara i sa MOL-om o budućim odnosima akcionara u NIS-u.

– Mi smo veliki broj otvorenih pitanja zatvorili, čak smo oko nekih kompleksnih pitanja našli zajednički jezik. Ali, ponavljam, najvažnije je da se većinski vlasnik i MOL dogovore. Srbija neće biti kamen spoticanja u toj transakciji. Mi ćemo naći kompromis sa mađarskom kompanijom, ali ćemo sve uraditi da zaštitimo naše interese i našu poziciju što smo do sada uspešno radili – istakla je Đedović Handanović.

Ona je naglasila da je u aktuelnim geopolitičkim okolnostima najvažnije očuvati energetsku stabilnost zemlje i obezbediti nesmetan rad Rafinerije nafte u Pančevu.

– Najbolje bi bilo da je NIS naš, a jeste bio naš i nije bio u lakoj situaciji 2008. godine. Mislim da je taj paket mogao bolje da se ispregovara tada, pre svega sa aspekta interesa države, ali ne možemo da promenimo ono što se desilo 2008. godine – rekla je ministarka.

Osvrnuvši se na nedavne razgovore sa predstavnicima Gasproma i Gasprom njefta u Sankt Peterburgu, Đedović Handanović je ocenila da su sastanci bili otvoreni i sadržajni.

– Mi imamo izazova, imamo otvorenih pitanja, ali smo dugogodišnji partneri i oseća se poverenje. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Ostali smo veoma principijalni, iako poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine. Ali, svako gleda svoj interes. To je u geopolitici tako, kao i u životu. Mi smo NIS prodali, odnosno neko pre nas, i sada pričamo kako Rusi treba da se ponašaju. Trebalo je možda da razmišljamo kako mi da se ponašamo, ali to je što je – navela je ona.

Ministarka je istakla da pitanje snabdevanja gasom ne mora biti povezano sa rešavanjem statusa NIS-a i poručila da građani ne treba da brinu za energetsku sigurnost zemlje.

– Naši građani ne smeju zbog toga da trpe i pate, a to nije ni u interesu Rusije. Građani mogu da budu mirni da će država naći rešenje. Mi smo, iako 18 meseci pod pritiskom, zaštitili državu, a građani ništa nisu osetili – rekla je Đedović Handanović.

Govoreći o situaciji na globalnom energetskom tržištu, ona je ocenila da sukobi na Bliskom istoku dodatno utiču na rast cena energenata, ali da Srbija uspeva da očuva stabilnost.

– Prebrzo se odrekla jeftinih, povoljnih, dostupnih ruskih energenata. Zamenila je jednu zavisnost drugom. Prebacila se na američki gas koji je skuplji. Nekada razumna politika kao da ne može da dopre na videlo. Ali, ono što mi želimo i što radimo je da branimo interese naše zemlje. To nije nimalo lako – rekla je ministarka.

Dodala je da Srbija razvija energetsku saradnju sa različitim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Azerbejdžan i Ujedinjene Arapske Emirate. – Zahvaljujući izuzetnim odnosima koje naš predsednik Aleksandar Vučić ima sa liderima tih zemalja, uspevamo da pronađemo naše mesto, a pre svega da zaštitimo naše građane – zaključila je Đedović Handanović.

(Objektiv)