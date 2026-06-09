Poruke Vučića i Lorensa: Politički odnosi Srbije i Angole odlični

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predsednikom Angole Žoaom Manuelom Gonsalvešom Lorensom, da dve zemlje neguju tradicionalno prijateljske odnose i međusobno se podržavaju na međunarodnom planu, ali da postoji značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje.

Vučić je istakao da poseta predsednika Angole predstavlja važan događaj za Srbiju, podsećajući da je prošlo gotovo pet decenija od poslednje posete jednog angolskog predsednika našoj zemlji.

– Dragi prijatelju, mi danas imamo posebnu čast da ugostimo predsednika Angole u našoj zemlji. Pre 49 godina poslednji put je angolski predsednik bio u našoj zemlji. Naša zemlja je uvek bila podrška njihovoj borbi. Divili smo se junacima Angole. Rekao sam predsedniku Lorensu da sam odrastao u ulici Jurija Gagarina, nedaleko od ulice Agostina Neta, mi smo i kao deca znali sve o hrabroj borbi angolskog naroda – rekao je Vučić.

On je naglasio da Srbija i Angola imaju usaglašene stavove o brojnim međunarodnim pitanjima i zahvalio Angoli na podršci teritorijalnom integritetu Srbije.

– Jedni druge podržavamo u međunarodnim institucijama. Posebno sam zahvalan što Angola podržava teritorijalni integritet Srbije. Razmenili smo stavove o svim važnim pitanjima. Mi vodimo dve nezavisne i suverene države – kazao je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, politički odnosi dve zemlje su na visokom nivou, ali privredna saradnja ne prati taj nivo partnerstva.

– Ono na šta smo obojica ukazali jeste činjenica da nismo dovoljno zadovoljni ekonomskom saradnjom. Postoje već prve investicije srpskih kompanija u Angolu. Razgovarali smo posebno o saradnji u oblasti poljoprivrede. Verujem da naši stručnjaci itekako mogu na različite načine da pomognu – naveo je Vučić.

Dodao je da je bilo reči i o mogućnostima saradnje u oblasti odbrambene industrije.

– Govorili smo i o svim drugim oblastima, o saradnji u oblasti vojne industrije. Sutra će predsednik Lorens imati priliku da poseti Vojnotehnički institut. Mi smo veoma srećni našim političkim odnosima, ali naši ekonomski odnosi moraju to da prate – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije pozvao je građane Angole da posećuju Srbiju i istakao značaj obrazovne saradnje.

– Pozivam naše prijatelje iz Angole da dođu u Srbiju. Mi želimo da iskoristimo značajan broj studenata da budu most prijateljstva. Još jedanput vam želim dobrodošlicu, da se ovde u Srbiji osećate kao kod kuće. Hvala na poštovanju koje ste ukazali Srbiji – poručio je Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Lorens: Mi računamo na solidarnost naroda Srbije

Predsednik Angole zahvalio je na gostoprimstvu koje je ukazano njemu i članovima delegacije i podsetio na istorijske veze dve zemlje.

– Želeo bih da počnem tako što ću zahvaliti na prijateljskom i srdačnom načinu na koji je moja delegacija dočekana. Mi računamo na solidarnost naroda Srbije. Mi smo prošle godine proslavili 50. godišnjicu nezavisnosti. Kada smo slavili, nismo zaboravili da istaknemo podršku naroda iz Srbije i Jugoslavije – rekao je Lorens.

On je istakao da Angola želi da privuče investicije u ključne razvojne sektore, pre svega turizam i poljoprivredu.

– Mi kao državnici bismo želeli da istaknemo oblasti u kojima bismo želeli da vidimo visoka ulaganja. Angola ima ogroman potencijal za razvoj turizma, takođe i poljoprivrede. Mi možemo da postanemo poljoprivredna sila na kontinentu. Ako nema investicija, znanja i privatnog kapitala da razvije ova dva sektora… – naveo je predsednik Angole.

Lorens je dodao da savremene okolnosti nameću i potrebu ulaganja u sektor odbrane.

– Istina je da u naše vreme zemlje ne mogu da zanemare potrebu da se ulaže u sektor odbrane. Predsednik Vučić pomenuo je da ćemo sutra ići u posetu Vojnotehničkom institutu Srbije – rekao je Lorens.

Sagovornici su ocenili da postoje značajne mogućnosti za unapređenje saradnje Srbije i Angole u oblastima poljoprivrede, obrazovanja, turizma i odbrambene industrije, uz obostranu spremnost da se tradicionalno prijateljstvo pretoči u snažnije ekonomsko partnerstvo.

Vučić i Lorens uručili ordenje jedan drugom

Vučić je uručio Orden Republike Srbije na lenti predsedniku Žoau Manuelu Gonsalvešu Lorensu, tokom svečane ceremonije održane u okviru njegove zvanične posete Srbiji.

Nakon prijema srpskog odlikovanja, predsednik Angole uručio je Vučiću Orden Agostinja Neta, jedno od najznačajnijih državnih priznanja te afričke zemlje.

Orden Republike Srbije predstavlja najviše državno odlikovanje koje dodeljuje predsednik Republike Srbije. Dodeljuje se u dva stepena – na velikoj ogrlici i na lenti – a namenjen je predsednicima država i vlada za izuzetne zasluge prema srpskoj državi i narodu.

Odlikovanje je ustanovljeno Zakonom o odlikovanjima Republike Srbije i tradicionalno se uručuje stranim državnicima tokom zvaničnih poseta kao izraz zahvalnosti za doprinos razvoju bilateralnih odnosa i podršku Srbiji.

Sa druge strane, Orden Agostinja Neta, poznat i kao Orden dr Antonija Agostinja Neta, ustanovljen je 12. maja 1990. godine i nosi ime po prvom predsedniku Angole.

To odlikovanje je od osnivanja bilo najviše državno priznanje Angole, sve do 2004. godine, kada je uspostavljen Orden nacionalnog heroja, čime je Orden Agostinja Neta postao drugo najviše državno odlikovanje u toj zemlji.

Vučić: Uveren sam da će ova poseta dati dodatni zamah tradicionalnom prijateljstvu

Vučić je tokom razgovora danas sa predsednikom Angole ocenio da će njegova poseta doprineti daljem jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje, kao i unapređenju saradnje u više oblasti od zajedničkog interesa.

On je, u objavi na Instagramu naveo da je angolskom predsedniku poželeo dobrodošlicu i izrazio zadovoljstvo zbog nastavka razvoja prijateljskih odnosa Srbije i Angole.

– Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu predsedniku Angole i izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja novog poglavlja u prijateljstvu naših zemalja, koje je duboko ukorenjeno u nasleđu Pokreta nesvrstanih i koje se temelji na uzajamnom poštovanju, razumevanju i podršci – poručio je Vučić.

On je istakao da očekuje da će poseta predsednika Angole dodatno osnažiti tradicionalno prijateljstvo dve države i otvoriti prostor za intenzivniju saradnju.

– Uveren sam da će ova poseta dati dodatni zamah tradicionalnom prijateljstvu, doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole, kao i unapređenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa – naveo je Vučić.

(Pančevac/Objektiv)