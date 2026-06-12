Venera ulazi u Lava 13. juna: Stiže period hrabre ljubavi, strasti i velikih odluka srca

Ljubavna astrologija donosi velike preokrete na nebu. Venera, planeta ljubavi, lepote i vrednosti, 13. juna zvanično ulazi u vatreni i ponosni znak Lava.

Ovaj tranzit radikalno menja energetski fokus u partnerskim odnosima, donoseći nam period u kojem se ljubav više ne krije niti tiho šapuće, već slavi i pokazuje sa ponosom.

Kada se planeta ljubavi nađe u carstvu Lava, nastupa vreme hrabre ljubavi i snažne privlačnosti. Skromnost i neodlučnost sada padaju u drugi plan, a na scenu stupaju strast, otvoreno pokazivanje emocija i želja za pažnjom. Mnogi će osetiti nalet samopouzdanja koji će ih podstaći da naprave velike odluke srca – bilo da je reč o ulasku u novu, uzbudljivu vezu, bračnoj ponudi ili konačnom prekidu odnosa koji više ne donose radost.

Ovaj astrološki period traži od nas autentičnost. Više ne pristajemo na polovična rešenja, tražimo maksimalnu posvećenost i želimo da budemo cenjeni zbog onoga što jesmo. Ipak, astrolozi upozoravaju na opasnost od pojačanog ega, drame i ponosa, pa je ključno balansirati strast sa razumevanjem. Pripremite se za romantične preokrete, jer naredni dani donose sudbinske susrete i ljubavne priče koje se pamte.

(Društvene mreže)