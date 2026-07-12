Vršac: Važna obuka za unapređenje hraniteljstva

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Vršca uspešno je realizovana trodnevna obuka profesionalaca u sistemu socijalne zaštite, usmerena na pružanje kvalitetnije podrške hraniteljima. Ova aktivnost sprovedena je u potpunosti u skladu sa redovnim Planom i programom rada vršačke ustanove.

Reč je o akreditovanom programu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod nazivom „Porodica po meri deteta – alternativa briga o deci koja ne žive u roditeljskoj porodici“. Glavni cilj ovog programa je osposobljavanje stručnih radnika za edukaciju i kontinuiranu podršku hraniteljskim porodicama.

Kroz osam intenzivnih tematskih radionica, obuku su vodile eminentne autorke programa i stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite – Vesna Aničić iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad i Verica Novičić Petrović iz Centra za porodični smeštaj Kragujevac.

Fokus na najboljem interesu deteta

Direktorka Centra za socijalni rad Grada Vršca, Aleksandra Panić Stefanović, istakla je presudan značaj hraniteljskog smeštaja i podvukla potrebu za stalnim usavršavanjem zaposlenih koji neposredno rade na zaštiti dece i mladih.

„Cilj nam je da stručnim radnicima obezbedimo dodatna znanja i veštine kako bi hraniteljskim porodicama mogli da pruže još kvalitetniju podršku, a samim tim i deci kojoj je ona najpotrebnija“, izjavila je direktorka Panić Stefanović.

Povezivanje stručnjaka iz celog regiona

Ova važna obuka okupila je stručne radnike iz službi za zaštitu dece i mladih iz centara za socijalni rad iz Vršca, Bele Crkve i Opova. Stečena saznanja polaznici će direktno primenjivati u svakodnevnom radu sa aktuelnim hraniteljskim porodicama, kandidatima za hraniteljstvo, kao i u proceni i podršci deci koja su izložena zanemarivanju, nasilju ili drugim teškim životnim okolnostima.

Iz Centra za socijalni rad Grada Vršca poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa jačanjem kapaciteta svojih zaposlenih. Kako naglašavaju, u središtu rada profesionalaca i hranitelja uvek se nalazi najbolji interes deteta, sa osnovnim ciljem da svako dete, kad god je to moguće, odrasta u sigurnom i podsticajnom porodičnom okruženju.

(Grad Vršac)