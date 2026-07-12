Siner pobedio Zvereva i osvojio titulu na Vimbldonu

Janik Siner je ponovo šampion Vimbldona. Italijanski teniser odbranio je titulu na londonskoj travi, pošto je u velikom finalu savladao Aleksandera Zvereva rezultatom 3:1 (6:7, 7:6, 6:3, 6:4).

Velika borba viđena je od prvog do poslednjeg poena, a Zverev je uspeo da osvoji prvi set posle velike drame u taj-brejku. Siner je istom merom uzvratio u drugom setu i poravnao rezultat.

To je samo dalo krila najboljem teniseru ATP liste, koji je krenuo još odlučnije i agresivnije u trećem setu. Uzdrmani Nemac nije uspevao da nađe lek za Italijana i vrati se prepoznatljivoj igri iz prvog seta, kojom je nedavno pokorio i Pariz.

Čekao je Janik priliku za brejk i dočekao je u osmom gemu trećeg seta, kada je na 40:0 iskoristio prvu šansu da iznenadi Aleksandera, preotme mu servis i povede sa 5:3. U narednom gemu je samo odservirao za 6:3 i preokret u setovima, odnosno, vođstvo od 2-1.

Četvrti set je odlučen u sedmom gemu, kada je Siner stigao do još jednog brejka, koji mu je bio dovoljan da potvrdi pobedu i titulu na najvećem teniskom turniru na svetu.