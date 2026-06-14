Sajam zapošljavanja u Alibunaru 17. juna: 19 poslodavaca nudi 113 radnih mesta!

ALIBUNAR – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – Filijala Pančevo organizuje Sajam zapošljavanja u sredu, 17. juna, u Alibunaru.

Sajam će se održati u prostorijama Skupštine opštine Alibunar, na adresi Trg slobode 15, u periodu od 11 do 13 časova.

Učešće na ovoj manifestaciji potvrdilo je 19 poslodavaca koji traže nove radnike. Nezaposlenim licima biće ponuđeno ukupno 113 slobodnih radnih mesta različitih profila.

Ove godine najveća potražnja vlada za radnicima u ugostiteljstvu, poljoprivredi i trgovini. Pored prodavaca i ugostitelja, šansu za zaposlenje imaće i električari, automehaničari, radnici u proizvodnji obuće, kao i agenti terenske prodaje.

Organizatori pozivaju sve tražioce zaposlenja da posete sajam, ponesu više primeraka svoje radne biografije (CV) i iskoriste priliku da direktno razgovaraju sa poslodavcima.

(Pančevac)