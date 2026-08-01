Oko 50.000 napuštenih gradilišta u Srbiji, najviše u Beogradu

U Srbiji se nalazi oko 50.000 nedovršenih i napuštenih stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, a najveći broj njih nalazi se u Beogradu, prenosi RTV.

Prema dostupnim podacima, većina ovih objekata ostala je nezavršena zbog nelegalne gradnje, nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ili stečaja investitora, što onemogućava nastavak započetih projekata. Posebnu grupu čine nekretnine opterećene postupcima restitucije i nerešenim vlasničkim odnosima.

Jedan od primera je nekadašnja kuća porodice Bajloni u Ulici kneza Miloša u Beogradu. Vlasnik objekta je Republika Gvineja, koja već više od šest decenija planira izgradnju ambasade na toj lokaciji, dok se zapuštena zgrada u međuvremenu nalazi u veoma lošem stanju. U rešavanje ovog slučaja uključilo se i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Država je do sada tri puta produžavala rok za završetak nedovršenih objekata širom zemlje, a poslednji produženi rok istekao je u maju 2025. godine

(Pančevac/Agencije)