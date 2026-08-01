Ne kupuj – udomi Cici i Lelu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cici i Lelu.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cici i Lelu.

Lela

Lela je preslatko mlado štene bez doma.

Zdrava je i vakcinisana po drugi put, pa bi želela da odraste u sigurnom domu u kom će postati nečiji razmaženi ljubimac.

Razigrana je i vesela, a sve drugo može se saznati na telefon 062/134-

76-39.

Cici

Ova prelepa maca stara je oko šest meseci, zdrava je i sterilisana.

Cici je veoma umiljata, voli društvo ljudi i uživa u maženju.

Naučena je na život u stanu i traži nekoga ko će joj pružiti pažnju, sigurnost i mnogo ljubavi.

Traži odgovornu i brižnu porodicu u kojoj će uživati sa svim

ukućanima.

Preostale informacije mogu se dobiti pozivom na kontakt telefon:

061/351-03-08.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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