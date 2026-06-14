Vučić: Ja sam srpski čovek, uvek sam smetao stranom faktoru i raznim ambasadama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas u emisiji “Jutro” na TV Prva i tom prilikom govorio o svim aktuelnim političkim i ekonomskim temama.

Na pitanje sa kakvim osećanjem se sprema da ode sa pozicije predsednika, Vučić kaže da oseća delimično zadovoljstvo onime što je urađeno.

– I opet imam dozu straha i nade za budućnost naše zemlje. Za devet godina, od kada sam predsednik, a pre toga premijer, prošli smo kroz poplave, migracionu krizu, zatim smo imali i koronu, sukob u Ukrajini, krize i razgovore oko KiM. I uvek smo se trudili da sačuvamo naše vitalne i nacionalne interese – kazao je on.

Kaže da je zadovoljan zbog ekonomskog stanja zemlje, ali i dodaje da je nesrećan što vidi da nije pokazano dovoljno brige za običnog čoveka.

– Nikada stvari nisu idealne nigde, zato je važno da primetimo svoje greške, da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. Neko bi rekao kao da je juče bilo, meni nije, meni kao da je bilo pre 50 godina… Svaki dan je tu bio težak. I ljudi to uglavnom ne razumeju. Ljudi traže rukovodstvo koji će da brinu o njima, a ne o sebi. Zašto bi ih interesovalo kroz šta prolazi onaj koji mora da istrpi sve pritiske, čuva slobodu zemlje, da se bori za ulaganja u vojsku i policiju. Nije uvek jednostavno – dodao je Vučić.

On ističe da su rezultati ipak ispisani na semaforu, i kaže da će o onome što je urađeno suditi generacije koje dolaze.

– Morate uvek da sačekate sud istorije. I verujem da će taj rezultat, a želim građane da podsetim, da 2010, 2011. i 2014. godine, mi smo delili treće i četvrto mesto u regionu sa Severnom Makedonijom, ispred nas su bili Crna Gora i BiH. Prosečna plata u Crnoj Gori je bila 50 odsto viša nego u Srbiji. Dakle, 50 odsto! Imali su 490, a mi 330 evra platu. Danas je prosečna plata u Srbiji nešto viša nego u Crnoj Gori. Dakle to je neverovatan napredak Srbije – naglasio je predsednik.

Podseća da je deda Avram slavljen zbog jedne godine stabilnosti, a da sada niko neće da čestita njemu i rukovodstvu za to što imamo čak 14 godina stabilnosti.

– Mi izgleda nismo ljudi, moramo da budemo prikazani i prokazani kao neljudi, i zato rezultat ne sme da se broji. Brojaće se nekog dana kada drugi budu sagledavali dela, a ne svoje emocije – kazao je Vučić.

Kaže da svakako neće biti na Andrićevom vencu za desetu godišnjicu svog predsedničkog mandata, a na pitanje koga vidi kao najveću konkurenciju na sledećim izborima, rekao je:

– Uvek sam video ciljeve ispred sebe, visoko postavljenu lestvicu. Nisam se bavio svojim protivnicima, koje sam uvek poštovao, nekada su imali progam, nekada ne, ali sam uvek i u svakom trenutku pokušavao da se koncentrišem na ono što je naš posao i zadatak, da ponudim realnu budućnost, i verujem da su ljudi to prepoznali. Malo kome će poći za rukom da pobeđuje sa 60 odsto važećih glasova u prvom krugu – istakao je predsednik.

Vučić je rekao da se mnogo toga promenilo, i da ne smemo zaboraviti da ne bismo razgovarali o svemu ovome da nisu promenjene stvari u Srbiji.

– Želim da vas obavestim, mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Pre svega zbog niskog prirodnog priraštaja. Mi zato svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor. To je zato što nemamo dece, i zato što se plašimo da o tome pričamo, zato što ne volimo da govorimo o deci, nego o ljubimcima. Dakle na mnogo manji broj ljudi mi danas imamo 550.000 više zaposlenih nego tada – naglasio je predsednik.

Kaže da su se njegovi politički protivnici oduvek nadali da će mu se nešto dogoditi, ili da mu otkaže srce, ili nešto drugo.

– Ali shvatate i ko je odlučivao o tome. Uvek sam smetao stranom faktoru, raznim ambasadama, zato što sam vodio slobodarsku politiku, slobodne nezavisne Srbije, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju. Bolje od njih sam znao šta su interesi našeg naroda i države. Ja sam 2014. godine prvi put shvatio koliko je to težak posao. Mislio sam da svi vide koliko se borim i radim, činilo mi se da svako mora to da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. Stvarno, po 15 sati dnevno, što nije normalno. I mislio sam da to svi vide. I onda krenu tekstovi da sam namestio tender firmi na Zapadnoj Tamnavi. I onda sam shvatio da je iza toga stajao Majkl Devenport. Dobijete od službe, vidite sve, tokove novca. I onda sam se pitao zbog čega sam kriv, i shvatio sam da sam baš zato što dobro vodio zemlju kriv – rekao je predsednik.

Ističe da je, na početku rata u Ukrajini, četiri dana razmišljao o sankcijama Rusiji, i da je sam pisao tekst koji i dalje određuje našu politiku prema sukobu na istoku.

– Svaka reč je bila izmerena. I kao što vidite izdržalo je probu vremena, u najtežim i najturbulentnijim vremenima za Evropu. Od 1945. to je najveći problem u Evropi. Mnogo savetnika i prijateljima mi je govorilo, kao i kod Briselskog sporazuma, neverovatan je bio pritisak od raznih ljudi iz Evrope i Vašingtona. Govorili su mi stalno: “Morate, inače si gotov”. I to je teško izdržati, ljudi to ne razumeju… Na stranu što nikada ne znate koga sve imaju stvarno, a ko vam dobronamerno savetuje. Ali sam kao neko ko je izuzetno iskusan naučio da možete da se suprotstavite i više nego što to izgleda. Čini mi se da je u Tirani, kada je Gzavije Betel, bio je tada premijer Luksemburga, pokrene temu pred svima, ajde Aleksandre ti nama da objasniš šta si radio u Moskvi, o čemu se tu radi. Sve dobronamerno. I oni su valjda mislili, sede tu Makron, Šolc, Đorđa. I čini mi se da sam tada i gospođi Meloni i nekim drugima simpatičan, zato što su mislili da će dobiti izvinjenja i pravdanja. A ja sam ih pitao da li mi to ozbiljno govore i pričaju. “Vi koji ste nam uzeli 14 odsto teritorije”. I govorio sam ceo istorijat, završio sam shvativši da sam napravio bezbroj protivnika. Ali sam video i osmehe kod nekih ljudi – otkrio je Vučić.

Kaže da smo uvek imali razumevanje, kao zemlja, Ursule fon der Lajen, kao i sada Antonia Košte.

– Svi drugi, svi su bili protiv. Zato što sam govorio iskreno i ono što mislim. I znao sam da sam ovde ne da se nekome dopadnem, već sam tu da štitim Srbiju. Odgovoran sam i seljaku u Bačkoj Palanci, i domaćinu u Gračacu, u Brestovcu. Njima odgovaram, a ne nikome u Parizu, Londonu ili Berlinu. I onda sam spreman da se borim, nema granica toj borbi – naglasio je predsednik.

Na izjave Tonina Picule, šta je veći problem za EU, naša saradnja sa Amerikom i Kinom, Vučić ističe da nama ništa nije problem.

– Njemu je problem. Čim on ima problema, ja znam da je Srbija na dobrom putu. Neću da govorim ružno o njemu, ja sam rekao građanima da neću da ga primim, zbog svakakvog bezobrazluka. Ali ću nešto drugo da kažem. Bio sam sada u Tivtu. Ranije bi mi uvek govorili Rusija, Rusija, Rusija… Sada usput pomenu Rusiju, sada je Kina, Kina, Kina… Ali me je zaprepastilo kada me pitaju: Kako sada i Amerika? Promenio se svet! Pitaju me: Kako ti to? A onda kažu da je problem u nama zbog Prištine, Tirane i Zagreba. A ja ih pitam kako su sada protiv njih i Vašington, i Moskva i Peking. Svet se menja, pukotine su sve veće između Evrope i SAD. Ja sam uspevao sa multivektorskom politikom. Da li ćemo moći i dalje, videćemo. Ali neće o tome odlučivati Picula, srećom po građane Srbije – istakao je on.

Dodaje da nikada neće odgovarati protivnicima, i da ni Milivojeviću nije odgovorio kada ga je poručio da će “završiti kao Gadafi”.

– Najstrašnija sudbina koja može da vas zadesi. Svuda je bilo po televizijama tada. Šta se sve dešava, i zašto nam se dešavalo sve ovo godinu i po dana. Pokušali su spolja na razne načine da nađu nekoga ko bi mogao da objedini sve u mržnji protiv mene, ne bi li pobedio. Ne bi li Srbija bila slabija. Aleksandar Rastović je napisao dobre dve knjige o odnosima Britanaca i Turaka pre Balkanskih ratova. Pravite razne neke male oko Srba, svađajte ih sa svima, Srbija ne sme da bude jača. Sada pričam čisto o politici, ništa lično ne pričam. Kada su shvatili da Srbija prebrzo ide napred, sledeće godine ćemo biti prvi u Evropi, više ne mogu ni blokaderi da nas zaustave. To je jedini rezultat koji su napravili, osim što su profesori blokaderi dobili povećanje plata, i veće nego što zaslužuju. Izborili su se samo za sebe i svoje fotelje. Oni su rekli da ne mogu da nađu ličnost koja može da pobedi Vučića. Znali su oni to. A onda su rekli da moraju da promene čitavu političku strategiju, i tada donose odluku. Znaju da Vučića imaju na 50 odsto, a svi drugi su 5, 6, 7, 1, 2, 3… Morali su od mene da naprave nečoveka, kampanju kriminalizacije, da je rade uvek, neki trag će da ostavi. Kampanja negiranja rezultata, ne ide im ni to, ljudi imaju džepove i oči, vide i pruge i puteve, i sve. Ono što moraju da rade, da me predstave kao nekoga ko nije čovek – rekao je on.

Vučić ističe da posle toga nije važno kakvi su rezultati, ni ako ste Mesi i osvojili ste Mundijal, ako kažete da je on ubio dvoje siročadi, niko više neće reći da je najbolji igrač.

– I kada se deset godina ispostavi da je sve laž, niko neće priznati da je bio najbolji igrač. Napravili su strategiju stvaranja DOS-a 2. Sve su hteli da ujedine. Nemaju kompetencije, nisu stručni, čak i ne govore to. Oni kažu da nemaju program i plan, a kada počnu da pričaju o nečemu, posvađaju se za dva minuta. Ne znaju ni šta im je elementarni stav, a kamoli da vode zemlju. Zamislite bilo koga od njih da priča sa Trampom, Putinom ili Si Đinpingom. Kome ćete vi da objasnite da je Bodiroga obrazovani genije? Kada svi znamo istinu. Kome ćete da pričate o velikim sposobnostima Đokića. A onda idete na nešto drugo, idu da tuku po tome da Vučić nije čovek, nije Srbin, otac mu je neki Albanac. Ja sam mislio da je to toliko glupo i besmisleno, šta da demantujem tu, šta da kažem roditeljima – zapitao je predsednik.

Podseća i da su lagali kada mu je dete umrlo na porođaju, i da se išlo na svaki vid dehumanizacije.

– To bi jedan u milion mogao da izdrži. Dalje, rekli su zvučni top 15. marta. Pogledajte građani Srbije čemu je ta laž služila. Naravno da nije bilo zvučnog topa. Ja sam mislio da ljudi to znaju, kako to deca kažu “vadilica” zbog neuspešnog skupa. Veliki skup, uništavali traktore, ali je poruka bila loša. Obratite dalje pažnju. Dva dana je bilo upotreba zvučnog topa, a onda je rađeno po udžbenicima obojene revolucije. “Vučić je pucao u leđa svom narodu”. U tom trenutku, kada prikažete neke koji se razmiču i levo i desno, nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje. Izveštaj ruske službe je bio precizan i perfektno napravljen. Kada kažete da je neko pucao u svoj narod, koga posle toga briga koliko je kilometara puteva i pruga izgrađeno. Koliko je neprospavanih noći da se obezbedi gorivo i struja. Pa sada imate probleme i u Rusiji, koja je velesila. A u Srbiji nijedan dan niko nije osetio nestašice. Ko će posle da glasa za čoveka koji puca u narod, to je vrhovno zlo. On nije čovek, na stranu što nije Srbinm on puca u svoj narod – otkrio je on.

Vučić kaže da je nakon toga izašla priča da je učestvovao u Sarajevo safariju.

– A Valjevo je bila cela priča koja se naslanjala na zvučni top, i laži o nastradalom dečaku. Tada se pojavljuju priče o Sarajevo safariju. Ja kažem da nisam koristio pušku, a onda izlazi AI slika sa puškom. Jedna laž sustiže drugu, a svima je smisao da nisam čovek, niti ljudsko biće, već vrhovno zlo – kazao je predsednik.

Istakao je svi govore da ne može biti gore, a plate su na Vračaru sada veće nego prosečne plate u Hrvatskoj.

– Što nije bila takva plata pre 12 godina. Uvek su to bile naše pare, pa nismo imali ni stabilan dinar. Sve su bile naše pare od 1945, pa nismo gradili puteve ovako. Nisu izgradili nijedan metar pruge od 2000. godine. Ta dehumanizacija je dovela do toga da vas ljudi gledaju kao monstruma, nema priče nikakve. Sada kažu da će Vučić da pokloni Trampu Đerdap. I to kaže ozbiljan čovek, Boško Jakšić. Jesi li ti blesav čoveče? Mi tražimo investiciju, znate li ikoga na svetu ko može da reši problem sa Rumunima osim Amerikanaca. A nama je potrebna energija više nego išta. Dakle, pojma nemaju, i nije važno znaju li nešto – rekao je on.

– Što nije bila takva plata pre 12 godina. Uvek su to bile naše pare, pa nismo imali ni stabilan dinar. Sve su bile naše pare od 1945, pa nismo gradili puteve ovako. Nisu izgradili nijedan metar pruge od 2000. godine. Ta dehumanizacija je dovela do toga da vas ljudi gledaju kao monstruma, nema priče nikakve. Sada kažu da će Vučić da pokloni Trampu Đerdap. I to kaže ozbiljan čovek, Boško Jakšić. Jesi li ti blesav čoveče? Mi tražimo investiciju, znate li ikoga na svetu ko može da reši problem sa Rumunima osim Amerikanaca. A nama je potrebna energija više nego išta. Dakle, pojma nemaju, i nije važno znaju li nešto – rekao je on.

Predsednik kaže da ima i deo njegove krivice u svemu tome što su pojedinci prijemčivi za negativne poruke.

– Nisam bio naivan, ali nisam mogao da sakrijem prezir za one koji ne mogu da prihvate da Srbija napreduje bez njih. Oni to jednostavno ne mogu da prihvate. Ja nemam vremena za njih, za zgubidane, gluposti i ludosti. Morali smo da donosimo zakone, fiskalnu konsolidaciju… Kada to radite, ne mogu da sedim sa onim sat i po, sa ovim sat i po. Kriv sam što nisam to na finiji i pažljiviji način to uradio. Pretpostavljam da bi odnos nekig od njih bio drugačiji. Oni nemaju šta da zamere državi. Sada dolazimo do nadstrešnice. Oni imena stradalih ne znaju, nikada nisu imali empatije. Zabrinule su ih čiope, za koje nikada nisu čuli, a svi su skočili jednog dana. A mi smo ih nahranili! Sećate li se tvita Borka Stefanovića: Onaj koji ne voli životinje, ne voli ni ljude… Pa sa ćerkom sam plakao skoro tri dana kada nam je uginulo kuče. Dakle to je ta dehumanizacija. Kada se pojavi smrt ili ubistvo, ili samoubistvo devojke, Milice Živković, ni minut ćutanja joj nisu dali. A psu u Novom Sadu su davali minut ćutanja, zato što je hitna pomoć žurila i slučajno pregazila psa. Neki ljudi su to gutali i verovali u sopstvene laži – rekao je predsednik.

Kaže da ljudi sve više shvataju te laži, i pomenuo je novi plan za penzionere.

– Tu će biti vaučeri za banje, jeftiniji lekovi, jednokratna davanja. I to ćemo posebno gledati kako da siromašnijima pomognemo nego onima sa višim primanjima. Šta da kažem onda kada oni kažu ćuti ti ubico, ti ubijaš životinje i pucaš ljudima u leđa. Ja ne mogu da odgovorim na milion postova i video materijala – rekao je predsednik.

Kaže da su mnogi u ovoj zemlji spremni da šutiraju onog ko leži na zemlji, a nemaju hrabrosti da bilo šta u lice kažu.

– Mislili su posle 15. marta da mogu da rade šta hoće. Tada je 120 domaćina sprečilo veliki sukob, veliki. Svima su oštećeni traktori… Nikada odštetu nisu dobili, niko nije uhapšen. Što su tim ljudima uništeni traktori? Šta su oni imali pravo na traktore i bajkere, a oni drugi nemaju. Sada vide da neki imaju i više bajkera, i da pobeđuju na svim izborima – istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da nema nikakav strah od izborne noći.

– Važni su samo izbori i rezultat. Znaju oni i to, volja naroda je neupitno drugačija nego pre godinu dana. Nama nije lako, ali za njih je mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula, i ljudi počinju da vide kakve su bile laži. I na kraju ljudi razmišljaju o svojoj deci i budućnosti, i o sebi, i hoće da imaju nastavak normalnog života. Neće da imaju nešto neizvesno, bez politike, plana i programa. Oni i danas najavljuju samo nasilje, ništa drugo nemaju. Kakav revanšizam? Koji od opozicionih lidera je bio uhapšen? A revanšizam je kada neko ne postavi krvavu šaku na Instagramu? To znači onda da će da uvode Pola Pota i Pnom Pen. Video sam da je Ješić rekao da treba sravnici Arenu, televiziju. A zašto Arenu, kada je jedan od najboljih kanala, ponos Srbije. Šta mu je zasmetala Arena, nikada se nisu politikom bavili? Majko rođena, jesu li oni normalni, pa posao komentatora je da ne navija, već objektivno prenosi utakmicu. Ne sme da navija ni za ni protiv. Zato ćete da sravnite sa zemljom divne profesionalce i mlade ljude? Bukvalno su svojim znanjem razbili sve, vi u regionu nemate prenos utakmica NBA na takvom nivou – kazao je on.

Da nije bilo nas, ljudi u BiH ne bi mogli da gledaju taj prenos, ističe predsednik.

– Rekao mi je jednom neko, oni koji trče i skoče, a nemogu da dohvate granu na šljivi, oni su uvek najbezobrazniji – istakao je predsednik.

O napadu na novinara Zorana Vicelarevića na tribini Proglasa u Ofenbahu, Vučić ističe da je razgovarao sa njim.

– Nije mi se javio dva puta, morao sam poruku da ostavim dva puta da bi se javio. Meni je bilo žao čoveka, on mi je rekao da smo se videli jednom pre 30 godina. Video sam da je Vlada Vuletić, ili Krstić, neko je rekao tačno: Nije problem u onom nesrećnom čoveku iz Šapca, jer njegov život je dovoljno problematičan da ima frustracije. Ali je problem u svima ostalima. Problem je u onome što sam sinoć čuo, u praznoj dvorani u Štutgartu. A to je da Vučić neće da ode sam. A znaju da lažu, ja sam priznavao da gubim i na 1 ili 2 odsto razlike. U pola deset uveče sam čestitao Nenadu Bogdanoviću. I mogao sam da tražim ponavljanja, ali nisam. Meni je najveći problem što sam video da niko od njih nema nikakvu empatiju, i došao je jedan od važnih ljudi sa te tribine, u studio jedne Šolakove televizije.I nije on došao da se izvini, zaključak pokazuje kakvi su to ljudi. Kaže: “Najgore od svega je što moramo da pričamo o tome, a ne o uspešnoj tribini” – rekao je predsednik.

On nije kriv što je naneo bol i poniženje jednoj porodici, taj čovek nije važan – on je ćaci, kaže Vučić.

– Nisu ćaci više naprednjaci, ćaci je svaki neutralan čovek, svako ko ima pitanje. I mora da bude pretučen. Ne žale oni za njim, nego zato što moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo na njihovoj tribini. I pitate se kako niko nije ustao u sali. Da sam bio tamo, ustao bih i odvukao bih ga, to je sramota i zastrašujuće. Meni su SPO-vci svojevremeno svašta izgovarali, u selima kod Valjeva. Govorili mi da sam ustaša, da mi je šef ustaša. I ja sam sa njima razgovarao sat vremena. Šta je bre ovo ljudi, ko su ovi ljudi, šta su umislili. Što se iživljavate na traktorima, što ne uđoste u park? Nego ste znali da će tamo neko da uzvrati, a gume i točkovi ne uzvraćaju udarac – istakao je Vučić.

Kaže da želi da vidi ujedinjenu Srbiju, u kojoj će svako moći da misli šta hoće, ali u kojoj niko ne želi smrt svojim protivnicima.

– Oni su za mog sina rekli da će da ga tuširaju osiromašenim uranijumom. I ja sada treba da sretnem Srđana Škora, koji je to rekao, i šta treba da mu uradim? Da se ponašam kao on – zapitao je predsednik.

Ističe da je pričao sa rukovodstvom ljudi u stranci, i da su neki od njih bili zabrinuti kada je ovo krenulo.

– Rekli su mi: Ako ti nećeš da se boriš, ti reci. I kada smo doneli odluku da se borimo, mnogo smo propatili, ali smo se borili i izborili. I pobedili, kao što vidite – rekao je on.

Oni svoju nesigurnost i frustriranost zbog političkih neuspeha pokušavaju da izleče isključivošću, kazao je predsednik o nasilju na tribinama ProGlasa.

– Ako misliš drugačije, ti ne smeš da postojiš. Oni nemaju nijednog čoveka koji drugačije misli da ga nisu blokirali na društvenim mrežama. Nemaju nikoga ko drugačije misli! I zato se uvek šokiraju kada izgube na izborima. Da su me sa N1 pozvali, konačno bi mogli da imaju preko 2 odsto šera. Ali morali bi da mi kažu u lice sve. Mogli su da dovedu i pet i deset njih, znaju da bi ih pobedio. Oni znaju da ja govorim istinu i da imam argumente. Osnovni razlog je samo jedan, kao i razlog zašto su nam zabranili emitovanje spotova. Mi nismo smeli da platimo reklamu na N1 i Novoj S. Ja razumem zašto je to traženoi od njih. Zato što bi i u tih 30 sekundi neko čuo istinu, i malo razmislio. Oni drže ljude u svom balonu, balonu laži i neistina. Kao što su lagali tri godine za Jovanjicu. Tri godine sam bio narko diler, sećate se foliranja Tomanovića, Sente, Ćute. Niko od njih nije rekao da imam bilo kakve vez sa tim, ili moja porodica. Samo je Jelena Zorić to javno rekla, hvala na poštenju. Posle tri godine laži, ko će da me voli – zapitao je predsednik.

Vučić dodaje da kada bi otišao na N1, morao bi da odgovori na njihove laži, i da mu je zato zabranjen pristup tamo.

– Spreman sam da odgovorim na svaka pitanja, ali da znate da imam štab u pola 12 – rekao je on.

Kaže da je govorio istinu kada je rekao da je spreman da podnese ostavku.

– Uskoro ćemo da idemo na izbore, u naredna tri ili četiri meseca. Ali će nadležni organi da donesu odluku da li će biti spojeni izbori – rekao je on.

Predsednik ističe da su mediji u Crnoj Gori imali značajnu ulogu tokom obojene revolucije u Srbiji.

– Nismo se mi mešali u njihova pitanja, oni su oduzeli deo Srbije. Nije njihovo kako ćemo da vodimo politiku, njihovo je da se drže međunarodnog prava, što nisu uradili. Kada već pričaju o tome da nikada Crna Gora nije izdala Srbiju. Ne bih da zalazim u istoriju, šta se tu dešavalo, ali sve to ostavite po strani, nama je narod u Crnoj Gori veoma blizak. 33 odsto građana Crne Gore su se izjasnili kao Srbi, ti ljudi će ovde imati sva moguća prava i podršku matice. Nadam se da će moći da se izbore za svoja elementarna prava, pismo i jezik. Zamislite, najveći deo građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a to nije ni službeni jezik. Hrvata imate 0,4 odsto, i ja sam zabrinut kada im se ne otvori vrtić u Tavankutu. A oni ne urade ništa u Crnoj Gori kada imaju 33 odsto stanovništva – rekao je predsednik.

Vučić je pozvao sve građane Srbije da dođu 27. juna u Beograd. – Tada će čuti, saopštiću ime liste za predstojeće izbore, znaćemo slogane, sa čim idemo, koji nam je plan i program. Ja neću tu govoriti tačno, verujem da ću 28. govoriti o direktno o državnim odlukama vezano za penzionere i druga ugrožena lica. Sve ćemo u ta tri-četiri dana da uradimo – rekao je on.

Predsednik kaže da ima u glavi nekoliko imena za predsedničkog kandidata.

– Mislim da je suština u programu i planu, da ćemo do tada u potpunosti da ubedimo ljude da nismo baš monstrumi, ubice i neljudi, a naši planovi su postojeći i odgovorni. Vidite, Kinezi, ovo im je početak provođenja 17. petogodišnjeg plana. Uvek imaju planove. Čuli ste šta je predsednik Si rekao, to su ljudi koji gledaju u budućnost, sagledavaju budućnost. Ja ne podnosim politiku snaći ću se. Politika mora da ima planove, strategiju i taktiku. Tog 27. ćemo napraviti i glasačke kutije, ponudićemo građanima da od 10 tema zaokruže 5. Da vidimo šta narod, misli, šta su glavni prioriteti, da li zdravstvo, putevi, socijalna primanja. Za nas je važno šta ljudi misle, naša je obaveza da slušamo njih. Imaćemo kutije na mnogo mesta, pored toga papir, i svako će moći da zaokruži – kazao je on.

Kaže da su blokaderi zloupotrebljavali decu, a da se sada bune što bi deca mogla da vide veliki projekat Ekspo.

– Nećete za to, ali hoćete da im date motku u ruke da napadaju policajce. Ja mislim da svaki roditelj ima pravo da razmišlja o budućnosti svog deteta. Pre nego što podnesem ostavku, daću sve od sebe da obezbedim većinu u skupštini za promenu obrazovnog sistema, posebno visokog u Srbiji. Hoću da imamo konkurenciju, da deca koja imaju manje para mogu da se školuju na univerzitetima koji su bolji nego mnogi naši. A naše ćemo da popravljamo. Uradiću to da prođe kroz Skupštinu, taman da me streljaju kada pobede, da imaju razlog – rekao je predsednik.

Ističe da Trampu ekonomija ide odlično, ali da imaju problem sa inflacijom.

– On ako uspostavi mir u Ormuzu, odjednom će ljudi videti velike promene na bolje. Nadam se, ali nisam siguran 100 odsto. To bi bila odlična vest za nas. Što se tiče svetskog prvenstva, ja uvek navijam za ove autsajdere. Uvek je divno gledati i Brazil-Argentina. I lisac je Anćeloti, noćas je 1-1 igrao sa Marokom. Ali i Evropljani su mnogo jaki – kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne laže narod, i da ne skraćuje mandat već podnosi ostavku.

– To je jedini termin koji može da se koristi. Nisam još ni spakovao knjige, imam ih mnogo. Mnogo knjiga imamo… Sada sam čitao dosta oko Kine, i centralne Azije, oko Turkijskih naroda. Fasciniran sam njihovim uzletom, i želim da naučim više o njihovim tradicijama. A o Kini sam gotovo sve što je izašli na srpskom pročitao. Trudim se da pročitam uvek nešto, nekada zaspim u fotelji na poslu, dok čitam – rekao je predsednik.

Vučić ističe da bi više voleo da se analiziraju njegovi rezultati, a ne idolatrijski pristup o njemu.

– Ja ću se uvek držati rezultata. Uvek kada se završi utakmica, uvek volim da pogledam na semafor. Kada pogledate stvari realno, onda će rezultati doći. Ako izgubiš izvore, priznaš to i gledaš šta da menjaš – kazao je on.

(Pančevac)